Grovt kritikkverdig fra Hurtigruten

Hurtigruten har i over hundre år både nasjonalt og internasjonalt vært et symbol for det gode norske og verdens vakreste sjøreise. I tillegg har Hurtigruten ei viktig og praktisk oppgave som befrakter av passasjerer, gods og post langs kysten.

Ut fra mange medieoppslag den siste tida har Hurtigruten i forbindelse med korona-epidemien opptrådt grovt kritikkverdig. Ansvaret for det ligger hos ledelsen og styret, og eierne som et par norske millionærer, TDR Capital i Luxembourg, diverse utenlandske pensjonsfond og oppkjøpsfond.

Ut fra det som har hendt og Hurtigrutens nasjonale oppgave bør det som framstår som dagens uegnede ledere, styret og eiere få avløsning, og Hurtigruten bør nasjonaliseres.