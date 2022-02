Grovfôravlinger: Har noen fasiten?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I den forbindelse har avisen rettet kritikk mot det underliggende tallmaterialet i Nibio-rapporten «Utredning av forslag til forskriftskrav om tillatt spredemengde av fosfor i jordbruket» fra 2016.

I denne artikkelserien har også ulike personer kommet til orde, med til dels sterke oppfatninger om hva som er riktig avlingsnivå.

En diskusjon om avlingsstørrelser kan imidlertid fort bli en diskusjon der epler sammenlignes med pærer om man ikke skiller tydelig mellom brutto- og nettoavling, mellom avlinger registrert i forsøk og avlinger målt under vanlig drift, eller mellom gjennomsnittsavling og maksimalavling. Mange innenfor kornbransjen stusser for eksempel over at gjennomsnittsavlingen for bygg er knappe 400 kg per dekar.

Å skaffe til veie gode tall for faktiske grovfôravlinger er krevende – ikke minst på regionalt og nasjonalt nivå. Grovfôr høstes og lagres på ulike måter, noe som bidrar til stor variasjon i vanninnhold.

I motsetning til for eksempel korn, som tørkes ned til en standard vannprosent, så finnes det ikke et standardnivå for nedtørking for grovfôr. Det er heller ingen obligatoriske veierutiner ved et mottak.

All statistikk over grovfôravlinger i Norge er beheftet med betydelig usikkerhet. Dette er noe den omtalte Nibio-rapporten også var tydelig på. Og som presisert fra våre fagfolk i et innlegg i Nationen 1. februar: Da vi skrev rapporten, var vi klar over at de sjølrapporterte avlingstallene som ligger til grunn for SSB sin statistikk, er usikre. Vi hentet derfor inn to ulike tidsserier, og i oppsummeringen i rapporten la vi det høyeste alternativet til grunn.

Hvordan oppdragsgiver, i dette tilfelle Miljødirektoratet, velger å bruke tall fra våre rapporter, og hvilke avveiinger som gjøres, er ikke opp til oss å bestemme.

Nibios oppgave som et nasjonalt forskningsinstitutt er å levere den kunnskap og informasjon som samfunnet bestiller, og besvare de spørsmål vi får ut fra de rammene som er gitt og ut fra den kunnskapen vi har på det aktuelle tidspunkt.

I mange tilfeller er presisering av usikkerhet sentralt, fordi det ofte ikke finnes enkle fasitsvar.

Nationens artikler har bidratt til å sette en viktig sak på dagsorden. Norsk landbruk trenger bedre tall på hvor store avlinger som høstes, andelen av dette som faktisk tas opp som fôr og hvor mye som beites i grovfôrproduksjonen.

Nibio har allerede tatt tak i dette, og har satt i gang en grundig gjennomgang av problemstillingene knyttet til tallfesting av grovfôravlinger i Norge.

Skal avlingsstatistikk benyttes som grunnlag for avgjørelser med store potensielle konsekvenser, er det viktig å redusere usikkerheten i tallmaterialet. Vi må rett og slett komme vesentlig nærmere fasit for hva som er de faktiske avlingstallene.