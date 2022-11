Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter flere års stillstand med høyreregjeringen, har derfor denne regjeringen sørget for et temposkifte i utbyggingen av ny kraft og nytt nett.

Rikelig tilgang på ren og rimelig energi er en forutsetning for at Norge skal fortsette å være industriens førstevalg, og en forutsetning for at vi skal kunne kutte norske utslipp med 55 prosent innen 2030. Det er en forutsetning for at vi lykkes med vårt ambisiøse grønne industriløft.

Det er ikke gjort i en håndvending å bygge ut all kraften landet trenger. Men regjeringen sitter ikke med hendene i fanget og drømmer om at Norge når klimamålene, og – om vi er heldige – håper på at de nye, grønne og lønnsomme arbeidsplassene dukker opp av seg selv over hele landet. For å lykkes, må vi satse som aldri før. Tidsvinduet er nå, og vi handler.

Grønn industriutvikling går hånd i hånd med utbygging av ny fornybar kraft. Og her har regjeringen virkelig sørget for et temposkifte. Vi har gjenopptatt konsesjonsbehandling av vindkraft på land der det er lokal aksept.

Vindkraft på land er en viktig mulighet som raskt kan utvikles, men som dessverre lå dødt i tre år under høyreregjeringen. Vi har lagt til rette for oppgraderinger og utvidelser av eksisterende vannkraftverk, og satt i gang en historisk stor satsing på havvind.

Annonse

Vi har gjort og gjør det enklere med lokal energiproduksjon som solkraft, og har i tillegg bedt NVE ta flere grep for å korte ned saksbehandlingstiden på nettkonsesjoner. Mer nett, langt raskere enn tidligere, er en forutsetning for at vi kan få bygget mer kraft.

I budsjettforslaget vårt for 2023 legger vi også opp til en historisk styrking av energimyndighetene, som vil gi raskere utbygging av nett og fornybar energi. Vi foreslår en ENØK-pakke med en rekke tiltak som skal sørge for at vi kutter forbruk tilsvarende 10 TWh i norske bygg innen 2030.

Det er som sagt ikke gjort i en håndvending, men det er nettopp derfor vi nå gjør mye på kort tid slik at utviklingen kan sikre oss nok kraft og nok nett i åra framover. Vi er godt i gang.

Etterspørselen etter grønne, fornybare løsninger vil øke sterkt i årene som kommer, både i Norge og internasjonalt. Norsk næringsliv og norske bedrifter har gode forutsetninger for å ta del i markedet for grønne løsninger. Mulighetene er store for å skape betydelige verdier og arbeidsplasser, samtidig som grønne, norske produkter og løsninger kan bidra til utslippskutt her hjemme og ute.

Et godt eksempel på det, er regjeringens havvindsatsing, der vi skal tildele arealer tilsvarende 30.000 MW innen 2040. Vi skal nesten doble dagens norske kraftproduksjon gjennom vår massive satsing, og måten vi rammer inn dette inn på legger til rette for teknologiutvikling og et nytt industrieventyr i Norge. Samtidig vil vi få sårt tiltrengt ny kraft inn til norsk fastland.

Det er ingen grunn til å late som om noe av det vi skal gjøre blir enkelt. Men hvem vil ta sjansen på å la være?