Grønn kylling angriper med kjøttøks

Å henge ut en hel næring som overgripere mot dyr uten nyansert kunnskap om forholdene i en overfladisk, karikert språkbruk, er få tjent med. Det gavner kun de som av prinsipp er mot «industriell matproduksjon». (Huff, for en lite smakfull beskrivelse!).

Det blir for usaklig for seriøse politikere å karakterisere dagens kyllingoppdrett basert på synsing og følelser som (sitat) «et kroneksempel på intens, innendørs dyreproduksjon fôret på importerte råvarer» ... «kyllingene lever skikkelig dårlige og smertefulle liv ... faller og omkommer under egen kroppsvekt ... rullebåndsobjekter» o.s.v.

Jeg har selv ikke troverdighet til å dokumentere de faktiske forhold, men når f.eks. den nøytrale bransjeaktøren Animalia, Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon, viser til at Norge trolig har verdens strengeste regelverk for dyrevelferd, med mer plass, bedre helse og rikere miljø enn andre land, så er det verdt å ta med seg i synsefeltet. Fakta kan søkes opp i detalj for den interesserte. Et «grønt» alternativ i form av frittgående utehøns reduserer forøvrig ikke forekomstene av hakkekylling, sykdom og død. Det øker.

Troverdighet er et stikkord for dette innlegget. Også vi politikere – og «folk flest» forøvrig – må gjerne ha personlige synspunkter i alskens saker, men punktene bør komme til syne i lys av sannhet når det handler om faglige påstander. Etter en prat med en stolt kyllingbonde her i kommunen om temaet kom det også fram ei svært god historie på det omstridte tema kraftfôrimport. Alle er vi enige om at soyabasert dyrefôr fra regnskogbeltene i sør ikke er god miljøpolitikk. Nå er en kortreist gledesnyhet på gang – enda et eksempel på den aktive forskning og utvikling som konstant pågår også i denne nisjen av norsk landbruksnæring.

Personlig omgås jeg for tiden ingen kyllingfamilier men som 80-tallsbruker med fjøset fullt av frittgående burhøns, kjenner jeg til uvitenheten fra grønne uttalelsespersoner som TROR og svinger øksa i eggedosisen. Men de VIL det beste for dyra. Så takk for ungdom som bryr seg. Så får moder- og foreldrepartiet slå i bordet når det trengs.