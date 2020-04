Et tidligere helt ukjent virus har på noen få uker berørt hele verden, skapt store utfordringer og tap. Aviser, tv og nettsider er fulle av uhyggelige tall og motsigende meninger og synspunkter. De fleste av oss har fått en hverdag svært ulik den vi kjente fra før.

Norge og andre land i verden jobber på spreng nå for å få kontroll over situasjonen, og for få redusert antallet smittetilfeller og dødstall. Tiltakene for å forhindre spredningen av koronavirus har ført til at folks vanlige liv har blitt veldig annerledes, med nye hverdagsutfordringer. Det at vi plutselig er låst til våre egne hjem er en helt unik situasjon – ikke minst nå som påsken står for døren. Samtidig er dette en mulighet til å oppdage nye måter å bidra til samfunnet på.

Mye tid hjemme gir nemlig muligheter til å dyrke nye hobbyer, slik som dyrking av mikrogrønt!

Mikrogrønt er en annerledes måte å dyrke grønnsaker på i byer og byområder, til egen forsyning eller til butikker og restauranter. Mikrogrønt er spiselige vekster som er veldig enkle å dyrke, og som kan spire innendørs hele året. De mikrogrønne plantene er fulle av næring, og egner seg utmerket på kjøkkenbenken. På samme måten som mange av oss gjorde på barneskolen, kan grønne spirer dyrkes 100 prosent økologisk og være klare til høsting allerede i løpet at 1–2 uker.

Det er mange fordeler med mikrogrønt:

1. Du fyller dagene hjemme med en aktivitet der hele familien kan delta

2. Du produserer egne grønnsaker til eget forbruk – en slags selvforsyning

3. Dyrkningen er rent økologisk, du bruker kun bruker vann (Du trenger ingen ekstra næringsstoffer eller andre kjemikalier). Alt du trenger er en plastform, frø med høy spireevne (90-95 prosent), et vanlig ark, en klut og litt vann

4. Ved å opprette egne mikrogrøntgrupper på sosiale medier får du kontakt med andre grønnsaksentusiaster, og du kan dele erfaringer og glede

5. Å dyrke mikrogrønt er en ny type aktivitet som kan bidra positivt til psykisk helse i en vanskelig tid

6. Gjennom å dyrke mikrogrønt bidrar du til matsikkerhet og selvforsyning. I disse tider, når eksporten av ris, mais, soyabønner og hvete endres i mange land på grunn av viruspandemien, står verden overfor store utfordringer når det gjelder matsikkerhet og tilgang på fôr til dyr.

Men hvor kan jeg finne mer informasjon om mikrogrønt, spør du kanskje? I Kina har selskapet Beijing Green Valley Sprouts utviklet et system der grønnsaker dyrkes på helt vanlig papir, uten andre tilsetninger enn regelmessig vanning.

Gjennom Horisont 2020-flaggskipsprosjektet SiEuGreen har forskere ved Nibio samarbeidet med det kinesiske selskapet, og vi har i løpet av de siste to årene utviklet et eget dyrkingsopplegg for Europa (inkludert Norge).

I Norge er omtrent tre prosent av landarealet dyrkbar jord. Og siden vinteren i store deler av landet er veldig lang, er vi avhengige av import av mange sorter grønnsaker. Mikrogrønt er en fantastisk mulighet for oss til å bli mer selvstendige når det gjelder matforsyning. I tillegg vil mikrogrønt kunne være et verdifullt supplement til et urbant landbruk som også tilfører en ny dimensjon til tradisjonell matproduksjon i Norge.

Mikrogrønt er superlett, veldig godt og kan brukes til så mangt!