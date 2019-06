Grøn Ungdom sine flyreiser

Ifølgje forslaget skal kvar av Noreg sine innbyggjarar ha tre tillatne flygingar i året. Flyløyvingane skal vere mogleg å selje. Dette er eit forslag som vil føre til auka forskjellar – geografisk og økonomisk.

For dei som kan velje og vrake mellom gode kollektivtilbod, kan det vere mogleg å klare seg med tre flygingar i året. Førestill deg så at du driv ei bedrift i Berlevåg i Finnmark.

Du skal lande ei stor avtale som er avgjerande for vidareutvikling av bedrifta. Møtet er i Oslo, men du har allereie brukt opp dine tillatne flygingar i forbindelse med andre avtalar. Det beste reisealternativet vil då vere å først køyre 18 timar og 44 minutt til Fauske, og deretter ta tog til Oslo. Togturen tek minst 17 timar og 3 minutt. Totalt tek det altså 1 døgn, 11 timar og 47 minutt å kome seg frå Berlevåg til Oslo S.

Vidare er forslaget om å kunne selje løyvingane heilt bak mål. Summen av flyturar vert ikkje mindre av at me skapar eit økonomisk skilje mellom dei som kan ta seg råd til å fly og dei som ikkje kan det. I eit langstrakt land er ein avhengig av effektive reisevegar. Dette knyt folk og samfunn saman, samstundes som det skapar moglegheiter for eit effektivt og berekraftig næringsliv i heile landet.

Det er ikkje realistisk å forlange at me skal slutte å flytte på oss, men det er både realistisk og klokt å forlange at me skal gjere det smartare. Det skjer ikkje gjennom eit kvotesystem. Vegen til smartare flygingar går gjennom biodrivstoff og elektrifisering. I staden for eit urealistisk forsøk på å utrydde norsk flytrafikk, må vi jobbe mot utsleppsreduksjon.

Senterungdomen diskuterer gjerne kvotar for flyreiser knytt til feriering og likande, men å tvinge fram eit forslag som er skadeleg for utviklinga av Noreg er me ikkje med på. For å vidareutvikle landet håpar me Grøn Ungdom kan vera med på kampen for digital allemannsrett. Gjennom fiberutbygging i heile landet, vil ein kunne kutte flytrafikken knytt til næringsliv betrakteleg.

Senterungdommen ynskjer lys i husa i heile landet. Me ønskjer at det skal vere mogleg å drive med næringsliv, samfunnsliv og utvikling, uavhengig av om ein bur ein flytur frå Bardu eller ein togtur frå Hamar unna maktkonsentrasjonen. Til skilnad frå forslag som fører til auka skilnadar mellom bygd og by, og fattig og rik, søkjer Senterungdommen forslag som utjamnar dei. Små skilnadar er nøkkelen for gode liv – i heile landet.