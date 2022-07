Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For om lag 20 år sidan tok eit 10- tals grunneigararpå Valldal-sida av Trollstigen initiativet til ei opprydding av søppel og istandsetting av nedslite kulturlandskap. Området er vakkert, lett tilgjengeleg og eit ynda turområde og rasteplass for både teltarar, bubilar og dagsturistar.

Slik har det vore sidan Trollstigvegen vart opna av Kong Håkon VII i 1936. Det finst ikkje avfallsdunkar av noko slag, ei heller WC der folk kan gjere frå seg. Resultatet er at folk «går på skogen», slik at du går deg fram på ekskrement og dopapir i buskene.

Dette skjer i eit område som der den nasjonale turistvegen går gjennom, i eit område som er verna som landskapsvernområde og som ligg heilt inn til grensa for Reinheimen nasjonalpark. Miljøvernminister Helen Bjørnøy var nettopp på staden for å avduke opprettinga Reinheimen i 2006. Området er og attraktivt fordi det ligg dyregraver, bogestiller og ein 10.000 år gamal steinalderbuplass ikkje langt frå bilvegen.

Då grunneigarane tok tak i saka var det ei særleg bekymring at dette griseriet var ein fåre for bufeet , dvs. både storfe og sauer, som beita på den store grassletta på Slettvikane. No er storfeet borte, men sauene går der framleis.

Det som er endå verrre, er at mangel på avfallsbingar og do fører til at elva , dvs. starten på Valldøla, passer rett gjennom, og at elva har blitt brukt som avfalls/do deponi. Det rimer dårleg med at Valldøla er kjelde til vatning av den kjende Valldalsjordbæra.

Grunneigarane hadde tidleg tankar om korleis området kunne ordnast til og engasjerte ein flink landskapsarkitekt til å lage eit skisseprosjekt. Det kosta grunneigarlaget 10-15 tusen kroner. Deretter tok den gong Norddal kommune tak og brukte tid og pengar på å få laga ein reguleringsplan, som igjen er blitt grunnlag for ein bebyggelsesplan som alle partar no har godkjent.

I tillegg til avfallsbingar og doar er det og snakk om flytting av nokre skilt og grusmasser, samt skilting av ei ny avkøyring og tilbakeføre noko areal til LNF-område.

Statlege etatar og fylkekommunen har gått rundt grauten i minst 15 år og sagt dei ikkje har pengar.. Samtidig hevdar dei same «kontora» at det er forureinar som skal rydde opp.

Staten bygde vegen, fylket eig vegen, og Nasjonale turistvegar har fått ansvar for å er fylket som eig vegen i dag, og det er «prosjektet» nasjonale turistvegar som skal legge til rette for at turistane får oppleve det grommaste vi har av norsk natur.

Resultatet av ansvarfråskrivinga er at området ikkje er presentabelt, og at det representerer ein fåre for forureining av eit verna vassdrag og ei vatningskjelde for viktig næringsmiddel. Det er heller ikkje slik besøkande forventar tilstanden skal vere når ein møter skilt om nasjonalpark, nasjonal turistveg, og att på til nærmar seg UNESCO verdsarven nokre km lengre framme/ eller bak.

Grunneigarane meiner dei har gjort sitt. Det same kan seiast om kommunen. Men – det kan slett ikkje seiast om stat og fylkeskommune – skjønt det finst unntak der og i mylderet av vesen , kontor, etatar, prosjekt, styre og råd. Vi som grunneigarar er fortvila og frusterte og i ferd med å gi opp ei sak som ikkje er «vår», men som vi føler ansvar for.