I den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det at CO2-avgiftene på bensin og diesel skal opp med 30 prosent. Det er en rekordhøy økning.

Circle K er enige i at CO2-utslippene må ned, men løsningen er ikke å ensidig straffe bilister og transportører med høyere avgifter. For å få ned utslippene må man tilby reelle alternativer, særlig for tyngre kjøretøy og maskiner hvor det ikke er så mange reelle alternativer.

Lastebiler og gravemaskiner med batteri er gøy. Biogass er også gøy. Hydrogen er alltid stas. Det er bra at disse teknologiene er på vei, men det er få kjøretøy og maskiner som bruker disse teknologiene i dag. Da monner det ikke for å kutte utslipp.

Vi trenger miljøvennlig drivstoff som kan brukes i stor skala nå. Løsningen heter biodrivstoff.

Ren HVO100 (Hydrogenert Vegetabilsk Olje) kan brukes rett inn i dagens dieselmotorer uten spesielle tilpasninger. Produktet er tilgjengelig fra Kristiansand i sør til Alta i nord, og kundene vil gjerne kjøpe.

Problemet er at Solberg-regjeringens avgift på biodrivstoff fra 2020 gjør produktet altfor dyrt.

Avgiften på 3,66 kroner per liter ble innført for å bli kvitt palmeolje fra det norske drivstoffmarkedet. Mange av drivstoffleverandørene, Circle K inkludert, har aldri levert biodrivstoff fra palmeolje. Vi har heller valgt å fokusere på biodrivstoff fremstilt fra rester og avfall – såkalt avansert biodrivstoff. Dette er det gode biodrivstoffet – det man ønsker mer av.

Dessverre ødelegger avgiften også for det gode biodrivstoffet. Avansert biodrivstoff skader verken regnskog eller andre landarealer.

Biodrivstoff som er fremstilt av søppel gir en CO2-reduksjon på opp mot 90% sammenlignet med diesel. Likevel har 3,66 avgiftskroner satt en effektiv stopper for salget. Tidligere var det mange kunder som kjøpte miljøvennlig HVO100. De fleste av disse har nå gått tilbake til standard diesel.

I opposisjon har Ap, Sp og SV flere ganger foreslått å fjerne avgiftene på rent biodrivstoff. Dette ble blankt avvist av Solberg-regjeringen og Finansdepartementet. Begrunnelsen var omsetningspåbudet for biodrivstoff, og at EØS-reglene sier at avgiftsfritak ikke kan kombineres med omsetningspåbud.

Vi er ikke enige i at et avgiftsfritak og omsetningspåbud ikke lar seg kombinere. Nå har du, Jonas Gahr Støre og dine partnere, en unik mulighet til å endre på situasjonen.

Løsningen er meget enkel:

1. Rent avansert biodrivstoff, som HVO100, gjøres avgiftsfritt. Med dette, vil palmebasert biodrivstoff fortsatt være fullt ut avgiftspliktig.

2. Det rene avanserte biodrivstoffet som selges avgiftsfritt, må ikke kunne telle med i oppfyllelsen av omsetningspåbudet. Dermed unngår man konflikten med EØS-reglene.

I Hurdalsplattformen viser Støre-regjeringen vilje til å satse på biodrivstoff. Nå håper vi de også viser gjennomføringskraft.

Circle K vil gjerne bidra med å kutte klimautslippene, men vi kan ikke kutte avgifter. Det er det bare politikerne som kan.