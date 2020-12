Grensehandel og lokkevarer

I sitt alternative statsbudsjett ønsker Senterpartiet og redusere tollavgiftene på pizza og pølser, men ikke på pjolter og pils. Bestemmelsene om tollavgifter er vel ikke hugget i sten for all fremtid. Hva med å øke dem betraktelig?

Annonse

En annen måte å regulere grensehandel på er fjerne eller redusere tollfrie kvoter betraktelig. Jeg tviler på at den store delen av befolkningen som har for lang vei til Sverige for at det ville lønne seg å reise, vil protestere mot at tollfrie kvoter fjernes.

Ifølge økonomer subsidierer den vanlige skattebetaler 1000 kroner dem som tar med seg tollfrie kvoter fra flyreiser. For Travel Retail Norway AS er salget av avgiftsfrie varer en pengemaskin. Nordmannen som eier halvparten av selskapet, er god for en og en halv milliard. Resten av selskapet har tysk eierskap.

Jeg antar at vi fortsatt kan bestemme over tollavgifter og tollfrie kvoter. Hvis ikke er det vel på tide å sette EØS-avtalen på dagsordenen.