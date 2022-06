Grensehandel: Nå sender vi jobber og skatteinntekter til Sverige

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Grensehandelen fra Norge til Sverige er en milliardindustri. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi grensehandlet for over 2 milliarder kroner kun i første kvartal av 2022. Sett i lys av at første kvartal 2021 var sterkt preget av den pågående pandemien, er det likevel mer interessant å se tallene opp mot samme periode i 2019.

Den gang la norske forbrukere igjen 3,9 milliarder kroner i utlandet. I og med at de siste reiserestriksjonene ble fjernet i midten av 1. kvartal i år, viser årets tall at vi er på vei mot lignende tall også etter pandemien.

Gjennom koronapandemien så vi tydelig hvor store konsekvenser grensehandelen har for norske butikker og arbeidsplasser.

Vi er alle glade for gjenåpningen av samfunnet, men det har dessverre ført til at grensehandelen er tilbake. Det norske velferdssamfunnet kommer ikke av seg selv. Grensehandel fører til at vi sender både arbeidsplasser og skatteinntekter ut av landet.

Det er en sammenheng mellom hvor vi legger handleturen vår, og hvor jobbskaping og ikke minst inntektene til fellesskapet blir skapt. Her må regjeringen ta ansvar for å etablere rammevilkår som legger til rette for at forbrukerne velger å handle på norsk side av grensen. Gjør de det, beholder vi veksten i produksjon, salg og arbeidsplasser som ble skapt under pandemien.

Dette utfordrer både oss som forbrukere og bør også kreve økt oppmerksomhet hos politikere. Vi trenger at norske politikere setter inn kraftfulle tiltak for å bremse den negative utviklingen grensehandel har for norske bedrifter og arbeidsplasser.

Særnorske, høye avgifter på mange varer har bidratt til økende grensehandel. Avgifter på sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer og avgift på emballasje er eksempler.

Når personer reiser til Sverige for å kjøpe disse varene som er avgiftsbelagt i Norge, kjøper de også andre ting, som dagligvarer, klær og sko. Derfor er avgiftskutt på lokkevarer et viktig verktøy for å redusere grensehandelen i alle varegrupper.

NHO har tidligere beregnet at det kan skapes 7800 nye arbeidsplasser i mat- og drikkenæringen og detaljhandelen dersom norske avgifter reduseres til svensk nivå. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at de ønsker å redusere grensehandelen. Men så langt ser vi få spor av ønskene.

Partene i arbeidslivet er utålmodige etter tiltak fra regjeringen for å begrense grensehandelen. NHO har sammen med Grensehandelsalliansen (Handel og Kontor, NNN, Virke, NHO Service og Handel og NHO Mat og Drikke) bedt regjeringen om å sette ned et utvalg med partene som skal foreslå konkrete tiltak for å bremse opp grensehandelen.

Oppfordringen er enkel. Vi ønsker at flere ser verdien av å støtte lokalt næringsliv, men da må regjeringen legge til rette for at det lønner seg. Gevinsten i andre enden blir flere og sikrere jobber og økt verdiskaping på norsk side av grensa.