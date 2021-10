Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nå er ikke det utgangspunktet for problemstillingen - grensehandelen, som sikkert overstiger 15 milliarder per år, iberegnet de nordmenn som har fritidsbolig i Sverige og har store deler av sitt matkonsum der, er problemet sett fra norske matprodusenter.

Jeg har selv hatt hytte i Fredrikstad i 20 år og reist over grensen hver annen uke for handling av mat og alkohol.

Med høy norsk inntekt, kunne jeg sikkert handlet alt mitt i Fredrikstad, men når du vet at mat og drikke er 30 prosent billigere en halvtime unna, er det ikke vanskelig å ta den kjøreturen på en fredag formiddag.

Nå er det nå engang slik at svenskene handler billig i Danmark, og danskene drar over grensen til Tyskland, så grensehandel er ikke unikt for Norge.

Dagligvarekjedene i Norge omsetter for enorme summer; 50 milliarder for Norgesgruppen, 100 mrd for Reitan og bunnlinjen for disse er urimelig høy, sammenlignet med store deler av Europa.

Jeg bor I Kroatia og regionens største matvarekonsern, Agronom, gikk konkurs for 4 år siden med 50 milliarder euro i minus. De eide en av de største butikkkjedene og de største matvareprodusentene inkl den største i frossenmat. Likevel var åpenbart ikke marginene gode nok. I et land der gjennomsnitt nettolønn er 7500 euro per år er det ikke rom for å ta høye marginer.

Ansatte i landbruket her tjener mindre enn 400 per måned, noe som gjør at de fleste jobber i utlandet, eller bedre betalte jobber i turisme langs kysten. Ansatte i dagligvare i de store jordbruksområder i Slavonia tjener 300 euro netto per måned, om sommeren får de samme jobben i samme kjeden til 500-550 euro og fri bolig.

Jeg har bodd i Kroatia på kysten, i et av de mest attraktive turistområdene i åtte år og har svært god norsk alderspensjon, fra Nav og diverse private avtaler. 15 prosent flat skatt og har en total levekost, alt inkl, på 1200 euro per måned. Det inkluderer bolig, bil, mat og restaurant, prisdriverne i en norsk husholdning. Sist jeg bodde i Norge var de samme kostnadene 3000 ++ euro, avhengig av antall restaurantbesøk.

Kostnadsforskjellene skyldes ikke norske bønder, men et for høyt avgiftsnivå, griske matvarekjeder, urealistisk høy beskyttelsestiltak på matvarer. Norsk inntektsskatt er ikke høy, som Nordstad skriver, jeg hadde samme skatteprosent på 135.000 kroner brutto per måned som jeg ville hatt på 15.000 kroner brutto per måned her.

Det gjør at nordmenn har råd til å handle dyr mat med høye avgifter og høye fortjenestemarginer. Likevel er matvarekost mellom 10-15 prosent av husholdningsinntekt, her er den på 35 prosent, noe som gjør at de fleste har tilgang til matjord og dekker store deler av sitt matbehov ved egenproduksjon, også kjøtt.

Det er mulig at norske bønder ikke ville vært glad for en høy andel egenproduksjon av landbruksprodukter blant husholdningene, jeg vet ikke, men dere vet sannsynligvis hva 25-35 prosent av matproduksjonen i Norge ville være husholdningsprod utenom bønder og matvarekjeder. En utopi i Norge, der et fåtall vet hva det innebærer å dyrke, her er det et must og en realitet.

Jeg vokste opp på 60-tallet da vi dro på landet for å plukke poteter, grønnsaker, bær, presse solbærsaft, plukke frukt og ta med en halv gris hjem til Oslo. Vi som bodde i blokker i drabantbyene hadde store matboder i kjelleren og det var private fryserom i borettslaget. Da var vi i stand til å selvberge oss, den kunnskap og mulighet er dessverre borte. Nå er det bare sportsbod og garasjer i blokkene.

Lykke til med landbrukspolitikken i en regjering med Senterpartiet.