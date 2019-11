Gratis skolemat er en seier

For det er faktisk ikke alle elever som skaffer seg mat selv. De fleste er økonomiske avhengige av foreldrene sine, og bare fordi man går på en skole i sentrum betyr ikke det at man har god råd.

Tidligere i høst ble gratis skolemat diskutert på skoledebattene. Det var tydelig at elever i Oslo, og ved Foss vgs. ønsket seg et slikt tilbud. Vi som går på Foss er utrolig heldige som får gå akkurat her, men på en skole der vi ikke engang har skolekantine så er dette et nødvendig tilbud.

Les innlegget fra lektor Ola Buxrud her:

Alle kan ikke basere seg på å bruke tilbudet kafeene i nærheten har å tilby, selv om vi skulle ønske at alle hadde råd til det.

For når det er 1 av 5 som kommer på skolen uten å spise frokost eller spiser i løpet av skoledagen, så må vi anta at det også gjelder elever på Foss. Dette tilbudet handler ikke bare om Foss, men faktisk alle de offentlige barne-, ungdoms- og de videregående skolene i hele Oslo.

Det handler om at vi skal ha et næringsrikt måltid å samles rundt, et garantert måltid gjennom dagen uansett om foreldrene dine har rukket å handle eller om de ikke hadde råd til å sende med deg penger til å kjøpe noe på butikken denne uka heller.

Det handler om fellesskap og å prioritere slik at vi kan hjelpe elever få en best mulig skoledag. Som lærer vet vi at du også ser påvirkningen det har på elevene dine om de har spist eller ikke, og vi som elever ser verdien i nye bøker og god luft.

Gjennomføringen blir selvfølgelig spennende, men bare fordi den er vegetarisk betyr absolutt ikke at den ikke blir næringsrik. Dette er et kjempebra tilbud for Foss, elever og lærere.