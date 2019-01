Granavoldplattformen gir rom til fiskerirekruttering

I plattformen forplikter regjeringspartiene seg til å vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen.

Det er mange måter å sikre økt rekruttering, og jeg mener ikke å forskuttere det utredning- og høringsarbeidet regjeringen må gjennomføre for å identifisere de beste virkemidlene. Jeg vil allikevel peke på noen mulige tiltak som kan ha stor innvirkning på fiskerinæringen vår. Skal den opprettholdes må vi satse på ungdommen, og derfor mener jeg det er viktig at vi nå tør å tenke nytt.

Rekrutteringskvotene er i dag et nyttig verktøy for å få flere unge inn i bransjen, men verktøyet kan være enda mer målrettet. I dagens system kan man være opp til 30 år og fremdeles være en del av en rekrutteringskvote. Mitt forslag vil være å justere ned denne aldersgrensen til for eksempel 25 år, slik at virkemiddelet blir mer målrettet mot unge. I åpen gruppe kan vi fremme et aktivitetskrav som gjør at kvoter ikke tas opp av de som ikke er interessert i å drive aktivt. Også dette vil være bra for ungdom som ønsker å prøve seg på fiskerlivet.

Å bruke utdanningssystemet vårt for å begeistre ungdom for fiskeryrket er også avgjørende. Dette er Norges kanskje mest spennende bransje: Teknologisk, framtidsrettet og eksportorientert. Det er viktig at vi får dette fram i utdanningsløpet, og at fiskeri ikke blir kommunisert som en slags museumsnæring. Regjeringen skal nå i ytterligere grad legge til rette for gründerskap som en del av utdanning, og da har fiskerigründerskap en selvskreven plass i pensum i mange kystfylker.

At bransjen er teknologiintensiv er det ikke noe tvil om. Det gjelder også for fartøy under 11 meter. Mange unge fiskere sliter med å komme seg inn i næringen fordi de mangler den kapitalen som trengs.

Regjeringen vår har vært en ener på å skaffe til veie kapitaltilgang for oppstartsbedrifter, og det mener jeg vi nå må bli flinkere på å innrette mot unge fiskere. Det norske virkemiddelapparatet er stort, og småbedrifter har kommet stadig høyere på prioriteringslisten. Da er det helt på sin plass at også unge fiskere skal kunne nyte godt av dette.

Venstres største seier for å beholde kystfisket og muligheten for unge fiskere er forbudet mot strukturering i gruppen under 11 meter. Det som derimot kan og bør gjøres er å harmonisere faktisk lengde og hjemmelslengde i de respektive gruppene. Her har regjeringen et handlingsrom som jeg håper den utnytter.