Det er mange som har gode tankar om landbruket, men blir kanskje mistyda og så er krigen igang. Og gardbrukarane er vel heller ikkje dei lettaste å utfordre på måten å gjera ting på.

«Mange er lei av å høre at Norge er skapt for husdyrhald, samstundes som husdyra fer mat som dei ikkje er skapt for», skriv Gåsvatn. Det fekk meg til å tenkje på sauehaldet vårt. Norsk kvit sau er stor, og veldig fruktbar. Med det må dei ha ein del kraftfôr. Som kua ho også nevner, er dei såkalla effektive med høg produksjon.

Så har vi «gamalrasene», som er mindre og meir tilpassa eit liv i utmarka, og har vel utan tvil meir av sine naturlege instinkt intakt. Men kva slags handsaming fer dei?

Jau, dei fell ikkje inn i klassifiseringssystemet for kjøtt. Det vil si dei blir oftast for små til å få noko slags tillegg, og prisen vi fer for eit lam er i beste fall 500 kroner. For ei ungsøye, som er vel eit år gamal og ikkje har hatt lam, blir prisen maks 400 kroner.

Altså eit dyr du har stelt i halvtanna år, går til gjebortpris, sjølv om kjøttet kan ha vorte til berre på grovfôr, beite og mineraltilskot. Altså ein fôrrasjon og ein levemåte som dyra er skapt for!

Kanskje definisjonen på effektivitet må gjerast om? Kanskje må også fleire få opp augene for alt juks og fanteri som maten vi finn i butikkhyllene har vorte utsett for?

Så kan alle med kvar sine gode tankar om matproduksjon, heller freiste å samle seg om det er samde om, enn å sitja på kvar si tuve og skyte på kvarandre. Det kan og vera bra for klimaet i dobbel forstand.