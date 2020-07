Godt forankret uten kjetting

Statnett skal eie, bygge ut og drifte det sentrale strømnettet i landet. Det er en oppgave som er en viktig forutsetning for å få til økt verdiskaping og omstilling til et klimavennlig næringsliv.

Les Nordlund sin kommentar her:

Strømnettet i Norge er bygget opp med ulike funksjoner. Det eies etter funksjon av henholdsvis Statnett og ulike regionale og lokale selskap. Det er ikke alltid umiddelbart uten inngående kunnskap i kraftsystemet hva som er regionalt og sentralt nett. Vi er likevel forundret over at Nationen går i bresjen for sentralisering og en argumentasjon om at tilrettelegging for næringslivet rundt omkring i landet best forvaltes fra Oslo.

At det regionale og lokale nettet eies lokalt sikrer en utvikling som ivaretar regionale og lokale interesser, samtidig som Statnett skal legge til rette for utviklingen gjennom å sørge for et sentralt strømnett som muliggjør transport av strøm mellom regioner og en god styring av kraftsystemet. En god arbeidsdeling og et godt samarbeid mellom Statnett og de regionale selskapene er en viktig brikke i å bygge fremtidens energisystem.

Vi er ikke enige i at regionalt eierskap til regionalt nett er å gjøre at næringslivet må "svømme med kjettinger om beina". Når Nationen fremstiller det som om Statnett selger ut strømnettet, er det også verdt å minne om at vi selger til selskap som er eid av fylker og kommuner – og som opererer med en gjennomregulert konsesjon for sin rolle. Den samfunnskritiske infrastrukturen vil med andre ord forbli i fellesskapets eie.

Nordlund sveiper også innom behovet for mer nett for å knytte til ny næringsvirksomhet. Også her er vi nok enige i de store målene, men Nordlund har nok ikke fullt ut forstått hva det ville innebære dersom vi skulle ha et strømnett som var i stand til å knytte til enhver ny næringsutvikling uten tiltak. Statnett har tilknytningsplikt til nytt forbruk. Det skal vi også klare å ivareta, men noen ganger vil det kreve at vi bygger ut nettet videre.

Statnetts oppdrag er blant annet gitt i energiloven. Her stilles det tydelige krav om at utbygging av nett skal gjøres når det er samfunnsmessig rasjonelt. Det er ikke sannsynlig at Statnett ville fått konsesjoner som var så omfattende at de ga nok kapasitet til all potensiell næringsutvikling i alle områder. Vi må derfor vente til utviklingen tilsier at det er konkret og realistisk behov i et område. Det bidrar også til å holde kostnadene på et akseptabelt nivå.

I Bergensområdet har det på svært kort tid kommet forespørsler om tilknytning som vil doble strømforbruket i området. Forespørslene inkluderer både ny næringsutvikling og elektrifisering av og vekst i eksisterende virksomhet. Det vil kreve utbygging av mer nett. Statnett er derfor i ferd med å ferdigstille en plan for en utbygging som vil legge til rette for den forventede forbruksøkningen.

Det er også slik at både planlegging og utbygging av det nødvendige nettet vil ta noe tid. Det er både fordi det er teknisk komplekst og fordi det er behov for omfattende og grundige samfunnsprosesser. Det er også en viktig del av forvaltningen av samfunnsoppdraget og nødvendig for å sikre støtte til utbyggingen.

Når det gjelder tilknytning av store datasenterplaner er det litt mer uklart hva Nordlund mener, og henvisningen til en konspirasjonsteori om "deep state-aktører” bidrar ikke til å gjøre det klarere. Statnett har tilknytningsplikt for alt nytt forbruk, og vi gjør ingen verdivurdering av eller prioritering mellom ulike typer næring. Eventuelle slike vurderinger må i så fall gjøres av myndighetene.

Vi er glade for at Nordlund og Nationen heier på vårt oppdrag. Men det hadde også vært nyttig om man viste forståelse for kompleksiteten i og forutsetningene for det oppdraget.