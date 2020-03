God, grønn politikk for hele landet

Vi som sitter i MDGs valgkomité registrerer interessen Nationen har for vår innstilling, og setter pris på den saklige tonen dere holder. Vi vil derfor gjerne komme med et uvanlig åpent svar om en viktig partiprosess.

I innlegget kommer det fram en påstand som vi i valgkomiteen dessverre er godt kjent med: Vi beskyldes for å være et “elitistisk Oslo-parti”. Påstander som denne er blitt svært vanlig i norsk politikk, og er etter hvert nesten å regne som en hersketeknikk i den norske offentligheten. Vi vil minne om at dette er ganske kjedelig å høre for alle våre hundrevis av folkevalgte rundt i landet, fra Vardø til Søndre Land.

Hvem er egentlig fra distriktene?

Lederkandidatene tar med seg ulik kompetanse, politiske bakgrunn, alder, og kommer fra ulike deler av landet. Som Nationen sikkert vet, kommer Une Bastholm fra Trøndelag, Arild Hermstad fra Bergen og Lan Marie Berg fra Oppegård. Det stemmer at alle nå bor i Oslo, men det betyr ikke at man mister sin bakgrunn. I så fall ville man måtte konstatere at alle på Stortinget er “oslofolk”. Det blir for dumt.

Når valgkomiteen gjorde lederinnstillingen visste vi godt hvilke reaksjoner som ventet. Vi har valgt å innstille på kandidater som er forberedt på kjøret som venter som leder og toppolitiker. Det er et år igjen til det som blir en veldig viktig valgkamp, og vi valgte, etter mandatet som er gitt, å innstille på de vi mener er de beste kandidatene til å lede partiet inn i en historisk valgkamp - og til det viktige politiske arbeidet som starter dagen etter valgnatten.

I valgkomiteen har vi over flere år prioritert gode distriktskandidater, særlig i sentralstyret. Hos oss i MDG er det de siste årene blitt et svært trangt nåløye for å komme inn dersom man bor i Oslo, og alle kandidater vi intervjuer er klar over dette. Vi får intervjuer der de innkalte er klar over at de stiller svakere fordi de bor ved eller nært Oslofjorden. Også gode folk fra Østfold. Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har vært i faresonen for å bli oppfattet som for “sentrale” - selv om dette ikke er en beskrivelse de selv kjenner seg igjen i.

Vi har også plassert flere av våre sterkeste distriktsprofiler inn i sentralstyret med tanke på å bygge dem opp så raskt vi klarer. Vi vil anbefale media å vise interesse for de helt nye navnene vi nå prøver å sette inn eller løfte lengre opp i sentralstyret. De bringer alle inn nye tanker og mange kommer fra steder som er ukjente for svært mange i Norge.

Hva er “distrikt”?

Vi i valgkomiteen har også brukt tid på å diskutere hva som egentlig er “distrikt”. Mange som bor i byer som Trondheim, Tromsø, Bergen eller Stavanger opplever at de representerer “distriktet” - i møte med Oslo. Vi har innstilt på kandidater fra Stjørdal, Harstad, Lillehammer og Vadsø. Men selv disse byene kan oppfattes som store steder sammenlignet med sitt omland. Den sentraliseringen og urbaniseringen som skjer over hele verden har lenge favorisert småbyene framfor landsbygda. Ungdom fra småkommuner ledes inn i utdanningsløp som ofte gjør at de havner i større eller mindre byer, og de tar ofte en utdanning som det er vanskelig å få brukt der de vokste opp.

Den ledelsen vi har innstilt på har det til felles at ingen av dem er vokst opp i Oslo. Som mange andre havner de i hovedstaden som følge av utdanning, engasjement, jobbtilbud eller familiære forhold. Som valgkomité opplever vi til stadighet at gode kandidater med distriktstilknytning i neste omgang skifter bosted, og da ofte til Oslo. Særlig gjelder dette unge mennesker. I noen tilfeller skifter vi også ut folk fordi vi er pålagt å unngå en maktkonsentrasjon i Oslo-området. Men dette er fundamentalt sett en avsporing av distriktsdebatten.

Og hva er god distriktspolitikk?

Politisk journalistikk er ofte kritisert for å være for personfokusert. Det folk egentlig er opptatt av er hvordan de forskjellige politiske partienes forslag vil påvirke deres liv, der de bor. Vi skulle ønske oss mer diskusjon om MDGs distriktspolitikk enn om personer.

Distriktspolitikk er et omfattende felt. Det handler om å gi ungdommen tilbud om både teoretisk og praktisk rettet utdanning, og å sørge for kompetansearbeidsplasser over hele landet. Det handler om å beholde lokalt næringsliv, og bruke lokale ressurser. Det handler også om å opprettholde gode tjenester der folk bor, og å ha lokalsamfunn som verdsetter mangfold og nye ideer.

MDG vil beskytte de små og mellomstore gårdsbrukene som sikrer bosettingen og tar vare på kulturlandskapene i hele Norge. Vår landbrukspolitikk bør være godt kjent for Nationens lesere, men vi vil også grunnlovsfeste at fiskeressursene i havet tilhører folket, og tilrettelegge slik at foredlingen av fangsten og distribusjonen av fisken foregår lokalt. Akkurat nå har vi sterkt fokus på kvotemeldinga, og hvordan overskuddet fra torskefisket skal fordeles.

MDG vil også stanse de enorme veiprosjektene inn til storbyene og heller prioritere rassikring, vedlikehold og sikkerhet på lokalveiene, og bruke pengene på blant annet jernbane, sjøtransport og bedre og billigere busstilbud. Vil vil bygge ut internettilbud og ladestasjoner over hele landet. Vi vil kompensere fylkeskommunene for prishopp grunnet elferger og Autopass med en halv milliard og i tillegg sette ned prisene med 20 prosent.

MDG var det første partiet til å foreslå uttesting av elfly på kortbanenettet i nord. Miljøavgiftene på flyreiser må i hovedsak legges på reiser mellom byene i Sør-Norge der tog er et alternativ, og på helgeturer til London og New York.

Det avgjørende er at vi finner løsninger som gjør det enkelt og billig å velge miljøvennlig uansett hvor man bor. Dette har vi jobbet for å få til i mange år, og vi tar gjerne en debatt om vårt program, vår politikk og våre forslag.

Kandidatene vi innstiller på, er uredde politiske ledere, som evner å ta ansvar ved å gjennomføre ansvarlige og fremtidsrettede løsninger. Vi i valgkomiteen er sikre på at vi har innstilt på de sterkeste kandidatene for å kjempe for god, grønn politikk - for hele landet.