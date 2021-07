God eierstyring er krevende – uansett eierskap

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For fire år siden ble konsernsjefene i de største bedriftene i USA spurt om de ville investere i forskning og utvikling som med sikkerhet ville gi gode resultater for virksomhetene noen år frem i tid. Samtlige svarte nei. De ville heller sørge for at aksjonærene fikk betalt utbytte for sin investering her og nå. Konsernsjefene ble nemlig målt på avkastning og lønnsomhet på kort sikt. Dette eksempelet viser at eierstyring er krevende. Men ulike eierskap har utfordringer knyttet til god eierstyring.

Det er nå mange diskusjoner om samvirkedemokratiet, både i og utenfor samvirkene. En stadig tøffere konkurranse har ført til et økende krysspress mellom de forretningsmessige krav og kravene til inntjening på den siden og selve samvirkedemokratiet på den annen. I alle ledergrupper og styrer i de store samvirkene diskuterer man nå denne balansegangen. Dette er særlig krevende når selskapene blir milliardbedrifter.

I 2003 kom norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og den første norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse ble utgitt. Anbefalingen skulle bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen og styrke tilliten til selskapene blant aksjeeiere, i kapitalmarkedet og hos andre interessenter.

Etter NUES har det vært mye på styrenes rolle, arbeid i styrene og rekruttering til styrene i aksjeselskap og statlig eide selskap. Men fremdeles er tidsperspektiv og avkastning er en krevende balanse for ledelse og styrer i aksjeselskapene.

Samvirke har en over 150 års historie som organisasjonsform i Norge. Samvirker er kjennetegnet ved at de er eid av medlemmer og opprettet for å ivareta medlemmenes langsiktige interesser.

Samvirkeforetakene har vist seg å være en velfungerende modell. I dag har samvirkene i Norge 2.8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder i omsetning.

Ulike eierskap har ulike styrker og svakheter. Samvirker kan ikke kjøpes opp, det gjør at samvirker representerer en eiermessig stabilitet i norsk næringsliv (Samfunnsøkonomisk Analyse (SA)).

Samvirker er langsiktig eierskap. Casestudier gjort av et av FNs forskningsinstitutt at finanssamvirker kom seg bedre gjennom finanskrisen enn andre. De økte til og med antall ansatte. Og både nasjonal og internasjonal forskning understøtter dette; samvirker gjør det bedre enn andre virksomheter i nedgangskonjunkturer, fordi de har solide buffere (SA).

I tillegg er hovedkontor viktig både for kompetansebygging og nedbemanninger. Selskapene verner normalt mer om hovedkontorene ved nedbemanninger (SA).

Nordmenn mener eierskap er viktig. Vi mener eierskap er viktig for den økonomiske utviklingen i Norge, utviklingen av lokalsamfunnene og sysselsetting. Og nordmenn tror på nasjonalt eierskap. Kun 3 prosent mener utenlandske eiere er best (Ipsos).

Og de selskapene som har best omdømme i Norge er Tine, NRK, Coop, Gjensidige og Felleskjøpet (Ipsos). Dette er selskap som er samvirkeeide, kommer fra samvirkeeierskap eller er statlige eide. Dette er eierskap som nordmenn forbinder med motstandsdyktighet i dårlige tider, varige og trygge arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse i Norge.

Alt styrearbeid kan forbedres, det vet alle som arbeider i et styre. Demokratisk eierskap og vekst er en krevende balanse for samvirker. Og tidsperspektiv og avkastning er krevende avveininger i aksjeselskapene. Mens kompetanse, sammensetning av kompetanse og avlønning er krevende for alle styrer og ledergrupper.

Samvirkeeide selskaper trenger selvsagt støtte og oppslutning hos sine medeiere. Og medeierne skal selvsagt bli hørt. Derfor er diskusjonene som nå pågår så viktig. Det er gjennom kunnskapsdeling og meningsutveksling god eierstyring utvikles.