God dyrevelferd krever mange ulike verktøy

Eli Berge Ness fra Småbrukarlaget kommenterer i Nationen 7. mars de overordnede punktene som Stortinget har bedt regjeringen utrede i den kommende dyrevelferdsmeldingen.

Dyrevernalliansen er enige i at Mattilsynet må få tilstrekkelige ressurser til å følge opp dyrevelferden på en god måte. Vi er også enige i at bondens økonomi bør styrkes.

Støtteordningene må vris til å belønne bedre dyrevelferd. Men i tillegg til dette kan en merkeordning for dyrevelferd, som Dyrevernmerket, bidra til at det blir enklere for forbrukere å velge mat fra dyr som har hatt det bedre, og å betale mer for denne garantien.

Berge Ness skriver at dyrevelferden skal sikres gjennom lovverket. Dette er en fin tanke, som dessverre ikke stemmer. Lovverket utgjør det laveste nivået for dyrevelferd. Med andre ord er dette «bunnplanken»: det sikrer ikke god dyrevelferd. Vi trenger også dem som løfter dyrevelferden ved å gå foran! Her kan dyrevelferdsmerking spille en viktig rolle.

Småbrukarlaget er skeptiske til «enda flere ordninger». Samtidig peker de på økte priser som et nødvendig virkemiddel for å øke bondens inntekt. Dyrevernmerket kan bidra til nettopp denne merbetalingen.

Det stemmer at det internasjonalt er vanlig at dyrevelferdsorganisasjoner eier slike dyrevelferdsmerker. Dette sikrer troverdighet for kriteriene og uavhengighet fra landbrukets egne organisasjoner, som har mange andre hensyn å ta enn dyrevelferd.

I likhet med Berge Ness synes vi det er synd at bønder må betale kostnaden for å bli sertifisert med Dyrevernmerket, selv om det dreier seg om en beskjeden sum. Men kostnader til en uavhengig revisor som kontrollerer at kriteriene er oppfylt, og til administrasjon av merkeordningen, er uunngåelig.

Dette kan imidlertid enkelt løses ved at offentlige midler tilføres for å dekke bondens utgifter. Og hvis noen skulle være i tvil, Dyrevernalliansen tjener ikke på Dyrevernmerket. Vårt mål er at driften av merkeordningen skal gå i null.

Dyrevernalliansen mener at alle dyr har krav på livskvalitet – et liv verdt å leve. Dyrevernmerket gjør det mulig for forbrukerne å støtte norske bønder som ønsker å bedre dyrevelferden på sine gårder.

Vi håper at Småbrukarlaget, i likhet med stortingsflertallet, vil erkjenne at dyrevelferdsmerking kan være et av flere verktøy for å øke både bondens inntekt og dyrevelferden i årene fremover.