Vi er litt overrasket over at kommunikasjonssjefen i Nortura velger å skjelle ut en ideell organisasjon for å arbeide med demokratiske midler for bedre dyrevelferd.

Les innlegget frå Kjell Rakkenes her:

Det ville vært mer tillitvekkende dersom han brukte plassen til å besvare vår kritikk: Hvorfor vil ikke Nortura bytte til en kyllingrase med bedre velferd enn Ross 308?

Dyrevernalliansen jobber for å snu norsk landbruk i mer dyrevennlig retning. Vi har lansert en merkeordning for mat, Dyrevernmerket. Vi har samarbeidet med matprodusenter, både enkeltstående bønder og større selskaper.

Les også: Eventyret om kyllingen som hadde det så bra

I sommer lanserte vi også en produktguide, der forbrukerne enkelt kan få oversikt over hvilke merkevarer de bør velge om målet er best mulig dyrevelferd. Vi har forståelse for at matguiden skaper debatt, siden den er den første av sitt slag her i Norge. Saklige argumenter og innspill tas imot med takk.

Matguiden gir grønt lys for merkevarer som opplyser at de har betydelig bedre dyrevelferd på områder som er viktige for dyrene. Vi gir gult lys for merkevarer som opplyser at de har gjort noen tydelige forbedringer, selv om de ikke er blant de beste. Her går det i riktig retning. Eksempler på merkevarer som har fått gult lys er Tine øko-melk, Solvinge kylling, Lerstang kylling og Coop UT-egg.

Vi gir rødt lys for merkevarer som ikke garanterer mer enn offentlige minstekrav og minimum bransjestandard, importvarer under denne minstestandarden og varer med ubetydelige tilleggskrav. Eksempler på merkevarer som har fått rødt lys er Solvinge egg, Gilde svinekjøtt og Jæren Smak svinekjøtt.

Det er litt overraskende at Rakkenes ikke har sjekket fakta før han beskylder oss for å angripe alle som ikke støtter oss økonomisk. Hans eget selskap, Nortura, har aldri gitt økonomisk støtte til Dyrevernalliansen. Nortura har likevel fått grønt lys for Prior økologiske egg, gult lys for Liveche kylling, og rødt lys for Gilde Edelgris – for å nevne noen eksempler. En slik spredning ser vi også hos andre store selskaper, inkludert Rema 1000.

Dersom Nortura fremover har til hensikt å se en fiende i alle som engasjerer seg for bedre dyrevelferd, tror vi dere er på feil spor. Vår opplevelse er at stadig flere forbrukere er opptatt av at dyr skal ha det godt. Vi framsnakker gjerne betydelige forbedringer for dyrene i kjøttnæringen – dette gjelder også for Norturas merkevarer.

Når det gjelder debatten om hvorvidt Nortura bør avvikle bruken av den hurtigvoksende kyllingrasen Ross 308, viser vi til solid dokumentasjon på dens medfødte anlegg for helse- og bevegelsesproblemer. Undersøkelsen som Rakkenes sier han viser til oppsummerer slik: "Disse funnene gir gårdsbasert bevis på at vesentlige velferdsforbedringer kan oppnås ved å bruke saktevoksende raser" (Rayner, Newberry, Vas & Mullan, Nature Scientific reports, 2020).

Les også: Inspektør med rapport som hyller mannens kyllinger

Ross 308 strider med dyrevelferdsloven § 25, som forbyr avl som reduserer dyrs mulighet til naturlig adferd, og påvirker de fysiske funksjonene negativt. Vi arbeider derfor for at Ross 308 skal fases ut, og at sunnere kyllingraser skal tas i bruk.