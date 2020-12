God bruk av alle poteter

Det har vært mange kommentarer om bruken av poteter som går til spritproduksjon i sosiale medier. I Hoff bruker vi alle potetene, også de potetene som ikke er gode nok som matpotet eller for industrien, det er god ressursutnyttelse.

Samtidig er Hoff opptatt av at det skal være gode vilkår for potetprodusentene. Vårt mål er å skape verdier av hele potetavlinga til våre produsenter, gjennom å levere gode potet-produkter til norske forbrukere.

Den del av potetavlinga som ikke har god nok kvalitet til å benyttes til matpotet eller i industrien (såkalt avrenspoteter), brukes til akevitt-produksjon og potetmelproduksjon. Slik unngår vi matsvinn.

Det er viktig med flere avklaringer. Avrenspoteten er ikke søppel, men brukes til å produsere potetsprit og stivelse (potetmel og glykose). Med andre ord brukes disse potetene til å lage produkter som benyttes i produksjon av akevitt, fiskekaker, pølser og seigmenn for å nevne noen.

Hoff er den eneste aktøren i Norge som produserer disse produktene i stor skala, og Hoff får midler over jordbruksoppgjøret for å ta hånd om og prosessere disse potetene. Midlene vi får - prisnedskrivningen - er midler som er nødvendig for at man skal klare å produsere disse produktene i Norge. Alternativet for våre kunder er import.

Både prisen på potetene som benyttes i denne produksjonen (avrensprisen) og prisnedskrivningen besluttes i det årlige jordbruksoppgjøret mellom bondelagene og staten, og ikke av Hoff.

Avrensordningen er et spleiselag til det beste for miljøet og næringa. Her står potetprodusenten, industrien, våre kunder, staten og Hoff sammen om en ordning som bidrar til at man kan benytte hele potetlasset, unngå matsvinn og spredning av potet- og plantesykdommer. I tillegg har vi en ordning som kan ta hånd om store mengder potet i år med store overskudd av potet.

Potet er organisk avfall og må derfor håndteres som spesialavfall, noe som vil ha en betydelig høyere kostnad enn dagens løsning med avrenspris. I tillegg vil det bli økt risiko for plantesmitte og potetsykdommer om potetene kommer på avveie.

Hoff har lenge jobbet for at avrensprisen må økes, noe den også gjorde i en viss grad ved siste jordbruksoppgjør. Fra avrensprisen potetprodusenten får trekkes fraktkostnadene, så potetprodusenten sitter ikke igjen med mye. Men alternativet er å måtte betale for å deponere potetene siden dette er organisk avfall.

I tillegg bidrar vi alle til en bærekraftig verden ved å sørge for å bruke mest mulig av potetavlinga.

Avrensordningen er viktig for miljøet. Avrensen består både av poteter som er for store eller små til at de kan selges som matpotet, men også av poteter som har skader og spesielle mangler (mye sukker, misform etc) og reststivelse som er skall og annet svinn fra produksjon av blant annet sous-vide poteter, pommes frites og chips. HOFF har plikt til å motta avrensen fra godkjente omsetningsledd som er matpotetpakkerier og den øvrige potetindustrien.

Avrensordningen er sirkulær økonomi i praksis, og er nå en vel etablert ordning. Alle aktører i bransjen er enig om at det er viktig at avrensen tas hånd om og benyttes.

Dagens ordning er altså samfunnsøkonomisk lønnsom, langsiktig og miljømessig god for både potetprodusenten, industrien og samfunnet.