Glem «kjøttskam» – la heller fornuften råde

Hvert år har sine trender og moter, og 2019 var intet unntak.

I et av verdens rikeste land har vi råd til å henge oss på alt mulig merkverdige påfunn, gjerne i regi av miljøbevegelsen eller ekstremister innenfor dyrevernorganisasjoner – på en måte vår tids «religiøse» sekter.

Svært mange snakker om at «jeg bør spise mindre kjøtt», men salgstallene viser at det stort sett er bare ord og lite handling. I det store og hele spiser vi som før – uten at jeg dermed påstår at alt er like bra for hverken oss, dyr eller miljø.

Som forbruker med vanlig inntekt er jeg villig til å betale mer for kvalitet, og jeg ser viktigheten av at den norske bonden sitter igjen med betydelig mer fortjeneste. At det er god og forsvarlig dyrevelferd er også av stor betydning.

Vi mennesker er som kråka; vi er altetende. Variert kost med grønnsaker, frukt, bær, kjøtt, fisk, melk og kornprodukter er bra for oss.

Men vi har alle godt av å begrense inntaket av rødt kjøtt da det kan være kreftfremkallende – i tillegg til at kjøttproduksjon globalt sett står for høye CO2-utslipp.

Men bildet er sammensatt, og det er mange faktorer som spiller inn. Eksempel er et godt utviklet landbruk der beiteressursene tas i bruk, som igjen skaper mindre behov for soya fra Brasil – så man kan si at beiting bidrar positivt i CO2-regnskapet.