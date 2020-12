2020 er året vi burde sende hverandre flere personlige julekort enn noensinne. Personlige hilsener er alltid viktige, i år betyr de mer enn på veldig lenge.

Koronanedstengning gir distanse og isolasjon. Vi merker det alle sammen, noen lider mer under tiltakene enn andre. Aller verst er det for dem som ikke har et stort nettverk, de trenger litt ekstra lys i denne tiden. Det kan vi alle lett bidra med. La oss spre den glede vi kan selv om vi ikke kan møtes.

Jeg kjenner ingen som ikke setter pris på en håndskrevet hilsen i postkassen. Det føles som noe helt annet enn ord i en e-post eller på Facebook. Skriver vi for hånd, føles tanken varmere enn om vi knatrer på et tastatur og river av oss en hilsen. Ordene fremstår som mer personlige og viser omsorg og interesse.

Å skrive for hånd er viktig for kontakten mellom oss, men det er også utviklende for språket vårt. En ny studie ved NTNU viser at barn lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift. Det samme viser andre undersøkelser innen hjerneforskning. Nå som tastaturbruken blir stadig mer dominerende, er det desto viktigere å holde håndskriften i hevd, ikke minst i skolen.

Og la det håndskrevne julekort være en begynnelse. Vi fortsetter med personlige brev av den typen som kommer i konvolutt med frimerke på. Bruk litt tid og tenk på det, du kjenner sikkert mange som akkurat i år blir glad for en håndskrevet julehilsen fra deg. Og er du på Facebook, gå inn på siden Julekort - året da vi begynte å sende julekort igjen, lik siden og del den gjerne. Riktig god jul!