Gledelig spørsmål om skog

Ordførerkandidat for Rælingen Arbeiderparti, Ståle Grøtte, kommer med et helt betimelig spørsmål i et innlegg i Nationen 8.august – «Hvorfor har ikke skogen fått større plass i klimadebatten»?

Det er svært gledelig å lese at ordførerkandidaten og Arbeiderpartiets rådgiver på Stortinget gjennom flere år påpeker at «skogen er en viktig del av løsningen på klimakrisen og er et område der klima, økonomi og arbeid går hånd i hånd».

Annonse

Og han er hyperaktuell. Dette er helt i tråd med det som kom fram i siste rapporten fra FNs klimapanel.

Skal skogbruket lykkes med å være denne viktige bidragsyteren til en løsning på klimakrisen er det avgjørende at politikere på alle nivåer; ­– fra storting til kommuner, evner å se det samme som Ståle Grøtte i Rælingen. Det gjør det mye lettere å få til en helhetlig, aktiv skogpolitikk som fremmer både arbeid, økonomi og klima.

Norskog applauderer derfor denne svært tydelige holdningen fra Arbeiderpartiet og ser frem til å se hva partiet kan utrette for å legge enda bedre til rette for at skogen skal kunne gjøre en optimal klimajobb. Når Arbeiderpartiet setter skogen så tydelig på agendaen, håper vi også andre partier og kommuner i større grad vil bli med i debatten om hvordan skogen kan bidra best mulig som klimaløsning.