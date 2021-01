Gjør som Johaug, Søreide

Therese Johaug gjorde det eneste rette da hun etter å ha tenkt seg om bestemte seg for å avslutte samarbeidet med Huawei, selskapet som har vist seg å være en tilrettelegger for overgrep mot uighurer vest i Kina. Det taper hun sikkert inntekter på, men Johaug vil nok ha til salt i grøten likevel.

I normaliseringsavtalen som regjeringen signerte i 2016 heter det at Norge fullt ut respekterer Kinas utviklingsretning. I 2016 må den prekære situasjonen i Tibet ha vært på regjeringens radar, det forbauser oss at regjeringen på det tidspunktet uforbeholdent velsignet utviklingsbanen i Kina.

Etter 2016 har utviklingsretningen ført mer enn en million av minoritetsbefolkningen inn i omskoleringsleire for hjernevasking i Øst-Turkestan vest i Kina. Nylig avslørte NRK at Norge har mottatt smittevernutstyr som kobles til tvangsarbeid utført av uighurer.

I Hongkong er et fryktbasert regime innført det siste halvåret, med politisk forfølgning av folkevalgte og fengsling av opposisjonelle.

Til Aftenposten uttaler utenriksminister Søreide at Norge har en offensiv politikk for menneskerettigheter i Kina, og at Norge tar opp situasjonen i ulike fora. Det er nok fint å kunne fortelle om dette til media, og norske politikere og diplomater får kanskje god nattesøvn. Men i tiden etter 2016 har menneskerettighetssituasjonen utviklet seg i en katastrofal retning for de som skulle blitt hjulpet.

Diplomatiet har spilt fallitt, nå må regjeringen følge Johaugs eksempel og ta konsekvensen av sitt feilgrep.

Hvis vår utenriksminister er mer interessert i situasjonen for de forfulgte i Kina enn hva hun får lov til å framføre for døve ører i møter med kinesiske myndigheter, så er tiden kommet for at Søreide tar initiativ til å trekke Norge ut av normaliseringsavtalen.

Det vil være brudd på grunnleggende norske verdier om vi fortsetter å stille oss bak diktaturets utviklingsretning. Søreides medspillere i ungdomspartiet har for lengst kommet til samme konklusjon.

Det kan være at Norge vil tape inntekter på å gjøre det eneste rette. Men i likhet med Johaug, vil også Norge ha til salt i grøten etterpå.