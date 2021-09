Gjør det ulovlig å ta barnetrygden fra familier på sosialhjelp, Sp

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Gratulerer med valget, alle senterpartister. Som sentralt parti i regjeringsforhandlingene har dere en gyllen sjanse: Familiene med dårligst råd i landet blir i dag tatt ifra barnetrygden. Det foregår i de fleste av landets kommuner som tar barnetrygden fra familiene som går på sosialhjelp.

At alle landets barnefamilier får denne viktige økonomiske støtten, unntatt de fattigste, er ufattelig, urettferdig og skaper mer ulikhet.

Til Redd Barna forteller ordførere over hele landet at de ønsker seg et nasjonalt forbud. De fleste kommunene som tar barnetrygden fra barnefamiliene i byene eller på bygda, oppgir en dårlig kommuneøkonomi som årsaken til at det skjer. Nasjonalt er det allikevel ikke dyrt å stoppe urettferdigheten. De totale utgiftene for å slutte med praksisen i Norge, vil være en meravgift som staten må kompensere kommunene.

Det er snakk om relativt små summer for staten Norge, men i familiene er konsekvensene store. For de siste 20 årene har fattigdommen mer enn tredoblet seg, og nå bor 65.000 barn i en familie som lever på sosialhjelp. Barnetrygden er den stønaden som løfter flest familier over fattigdomsgrensen, og det er disse som trenger pengene aller mest.

Norge avskaffer ikke familiefattigdom alene ved å gjøre praksisen ulovlig. Men det er et lett og rett skritt på veien mot å bekjempe den økende ulikheten for regjeringen dere i Senterpartiet nå blir en del av. Det første fattigdomsgrepet kan gjøres raskt og effektivt ved å foreslå en lovendring. Og bare to ord skal til: Dere må legge til “eller barnetrygden” i §18 i sosialtjenesteloven.

Alle barn har rett på en god oppvekst. Å gjøre det ulovlig for kommunene å ta barnetrygden fra familier som får sosialhjelp, bør derfor stå på prioriteringslisten for Senterpartiet i regjeringsforhandlingene.