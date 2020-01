Debatt om rovdyr og vill natur har ulike sykluser og tema. Vi er nå inne i perioden for lisensjakt på ulv og tema i denne debatten er ofte en kamp om sannhet og verdsetting av ulike erfaringer og kunnskaper.

Å ta vare på og gjenskape vill natur er ikke bare lokalt eller nasjonalt anliggende. Norge er tilsluttet flere internasjonale avtaler om bevaring av truede arter og biologisk mangfold. Det er likevel konflikt om tolkning av forpliktelsenes omfang og mulige avgrensninger. Uklarhet oppleves som risiko for dem som rammes av vern.

Det pågående Europeiske forskningsprosjektet SALSA har fokus på de minste brukenes rolle for mat- og ernæringssikkerheten. Til sammen har 30 regioner blitt studert i Europa og Afrika.

I Norge har Hedmark vært studieområde. På alle bruk ble det stilt spørsmål om hva som ble ansett som største risiko for gårdsdriften og andre spørsmål om utfordringer og begrensninger for videre drift og utvikling. Vær og klima blir av mange fremhevet som både en eksisterende utfordring og en risiko for matproduksjon, og i sør er tilgang til nok vann et økende problem.

I Hedmark oppleves i tillegg rovdyr som risiko. Ville dyr, enten de er gjeninnført eller tilbakevendt i store populasjoner, er også en opplevd risiko for bønder i mange deler av Europa og Afrika. Ulv i Hedmark og havørn i Skottland er eksempler på det første, i deler av Spania og Italia gjør villsvin store skader, mens aper konkurrerer om avlingene til småbønder i deler av Kenya. Forvaltningen oppleves å ligge utenfor bøndenes kontroll og påvirkning.

I et delarbeid i prosjektet gjør vi et forsøk på å forstå en virkelighet bønder på de minste brukene står overfor i beslutninger om å opprettholde eller øke produksjonen sin eller, slik de ser det, fremme gjenoppbygging av natur på bekostning av egen produksjon, eller rewilding som det heter populært.

I vår tidsalder, antropocen, der alt er påvirket av menneskelig aktivitet, har rewilding blitt introdusert som et begrep på tiltak som skal rette opp noen av de negative konsekvensene av nettopp menneskelig overforbruk og forurensing av natur. Rewilding handler om å gjenopprette områder til en naturlig tilstand før menneskene forvaltet den. Metoder er blant annet å gjeninnføre planter og arter av ville dyr som er blitt drevet ut eller utryddet, eller la naturen ta vare på seg selv.

Men å la naturen ta seg av seg selv, innebærer også styring av menneskelig aktivitet. Dette har direkte konsekvenser for dem som er avhengig av områder som rammes og kan utgjøre en ny og menneskeskapt risiko.

I vårt arbeid bruker vi et begrep om risiko i samtidssamfunnet som linse for å teoretisere spenninger mellom mat og ernæringssikkerhet og vill natur. Det var den tyske sosiologen Ulrich Bech (1944–2015) som utviklet begrepet (verdens) risikosamfunn som diagnose på moderne samfunn hvor vitenskapelige og samfunnsmessig skapte endringer får dominans over vår risikooppfatning.

Tidligere skapte naturgitte farer, som jordskjelv, sykdomsutbrudd og sult, større bekymring. Genmodifisering er eksempel på ny risiko skapt av samfunnet gjennom vitenskap og teknologi. I dagens debatt er klimaendring også en slik risiko.

De menneskeskapte risikoene kjennetegnes ved at de er skapt av og må søkes løst i det globale samfunnet. Problemet er at risikobildet eller konsekvensene ikke er kjent, men vitenskap og teknologi, som delvis skapere av risikoen, er med å definere dens omfang og også dens mulige løsninger.

Mens de «gamle» farene var konkrete, lokalt avgrenset og håndtert, både geografisk, sosialt og kulturelt, er moderne kjennetegnet av tidløshet, individualisering og globalisering. De er i flyt, på en slik måte at konsekvenser og mulige løsninger kontinuerlige diskuteres.

Beck mente at det er tre mulige reaksjoner på moderne risiko: benektelse, apati eller endring (transformasjon). Mens de to førstnevnte ikke motiverer til noen løsninger, stiller vi i SALSA med hjelp av Becks teori spørsmål om hvordan opplevd rewilding og risiko for bønder påvirker og endrer moderne bygdesamfunn.

For bønder i våre studier er konsekvensen av rewilding en opplevd risiko for dårligere evne til å bidra til egen og samfunnsmessig matsikkerhet. Uklarhet om myndighet og forvaltning kan skape konflikt og apati når behovet er endring og tilpasning.

Menneskenes bruk og overforbruk av naturen er en trussel for biodiversitet og klima og klodens evne til å brødfø sin befolkning. Gjenoppretting av skadene kan, når gjengroing og gjenvilling tar over eller ødelegger areal, avlinger og husdyr utgjøre tilsvarende risiko.

Enkle og entydige svar finnes ikke, men anerkjennelse og involvering av ulike kunnskaps- og erfaringsbakgrunner i forvaltningen, og tillit til at de fungerer, kan kanskje gjøre det lettere å nå samme mål.