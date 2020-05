Går det an å sette i verk ein klimakur som ikkje opplevast som eit overgrep av dei som produserer maten? Og som innfrir klimamåla samstundes som den verker positivt på natur, jord, vatn og beredskap? Alliansen ny landbrukspolitikk trur det. Det vil vera anstrengande, arbeidskrevjande, sikkert dyrare, men likeframt - riktig.

Klima er éin av fleire truslar i ei djupare, økologisk krise. Å poengtere det betyr ikkje at klima skal neglisjerast for å innfri andre berekraftsmål. Tvert om er det ein føresetnad for å løyse andre kriser at klimaet ikkje kollapsar. Men me reddar ikkje verda av å stanse klimakrisa åleine, særleg når det kjem til jordbrukssystema. Naturkrisa, derunder insektdød, attgroing og avskoging, ferskvasskriser i alle kontinent og krisa med hurtig degradering av fruktbar jord må alle løysast samtidig. I tillegg skal me forsørgje ei vaksande verdsbefolkning.

Rask handling trengst. Me har berre 60 innhaustingar att frå den industrielt drivne matjorda før ho er utarma. Verda har ti år på å halvere klimagassutsleppa for å unngå katastrofale klimaendringar. Artar dør ut som i ei masseutrydding, og ferskvatnet er forureina eller overutnytta stadig fleire plassar. Meir enn nokon gong treng me robuste matsystem i ordets rette forstand - robuste mot natursjokk og klimasjokk. Eller pandemiar og sosial uro. Samtidig må me gjennom 2020-talet byggje ein radikalt ambisiøs og heilskapleg berekraftsprofil i matproduksjonen.

Nokre tiltak løyser eitt problem og skapar andre. Når me stakar ut kursen for eit nytt jordbrukssystem er det avgjerande at me finn tiltaka som løyser fleire problem samtidig. Kinderegga må få fyrsteprioritet, og eit openbart døme er regenerativt jordbruk - bygging av karbonrik jord med rikare biologisk mangfald, høgare vasslagringsevne og evne til å tole ekstremvêr. Andre kinderegg er smart gjødselhandtering, mangfald i produksjonssystemet og å redde matsvinn og neglisjerte ko-produkt gjennom heile verdikjeda.

Redusert forbruk av raudt kjøt er også eit kinderegg, men med eit litt meir komplisert puslespel inne i det gule egget. Gåta løysast berre om me set produksjonsmåte i førarsetet og spør oss: Korleis kan drøvtyggjarvolumet reduserast samtidig som me styrker arealbruken og scorar best mogleg etter alle andre berekraftsfaktorar og heldt marginale areal i hevd? Løyser me ikkje denne gåta er kjøtkuttet ikkje lenger eit kinderegg.

FN fremmer agroøkologi som tilnærming for berekraftige matsystem, i forlenging av dei 17 berekraftsmåla. Dei agroøkologiske prinsippa er resirkulering, input-reduksjon, jordhelse, dyrehelse, biologisk mangfald, synergiar, økonomisk mangfald, skaping saman og deling av kunnskap, sosiale verdiar og kosthald, rettferd, nærleik og tilknyting, forvalting av land og ressursar og deltaking. Sagt med andre ord: god agronomi og levande bondesamfunn me sterk tilknyting til samfunnet rundt.

Drøvtyggjaren har ein heidersplass plass i det agroøkologiske systemet. Dei er eit problem om dei blir for mange eller nyttar feil ressursgrunnlag, som er tilfelle for svært mykje norsk produksjon i dag. Dei utgjer limet i berekrafta ved riktig kvantum og ressursgrunnlag, og i samspel med menneske, natur og planteproduksjon. Det me prøver å seie er: me må ikkje skyve klimakur framfor oss for å forsvare eit industrialisert jordbruk. Mindre volumintensiv drift av jorda må vera betre enn 10 % reduksjon i jordbruksarealet. Fleire hender i jordbruket gir betre beredskap og evne til miljøomstilling enn færre. Og dyrare kjøtproduksjon er smartare enn avgift på kjøt i sluttleddet.

ANL ser Klimakur 2030 som eit verdfullt kunnskapsbidrag til å løyse éi av krisene verda står ovanfor. Innspelet vårt til høyringa som går ut 30. april, er å integrere tiltaka i ein holistisk, agroøkologisk Kindereggkur 2030. Tverrfagleg klokskap og radikal omstilling må finne saman - raskast mogleg.