Små og mellomstore mjølkebruk på Vestlandet, i fjellbygdene og i nord er ekstra utsette for nedlegging som følgje av krav det ikkje finst økonomi i næringa til å innfri. Utan ei snarleg betring vill desse bruka snart være ikkje-eksisterande.

Lausdriftskravet frå 2034 tvingar fullt driveverdige bruk ut av drift. Det er vanskeleg å forsvare ei utbygging til lausdrift på bruk med 15–30 årskyr, og det er tilnærma umogleg for dei med under 15 årskyr. Slike har vi mange av i dette landet, og dette er kanskje dei bruka som er flinkast å produsere på eigne ressursar.

Alt i 2024 kjem det krav til båsfjøsane om behandlingsbingar som vil krevje areal i fjøsen, og soleis i mange tilfelle reduksjon i antal kyr som igjen vil svekke økonomien.

Med ei tilstrekkeleg auka lønnsemd i næringa, kjem dei nye lausdriftsfjøsane av seg sjølv med tida.

Frå 2024 er også beitekravet for båsfjøs føreslege utvida frå 8 til 16 veker. På Vestlandet med mykje nedbør og beite av for dårleg kvalitet til mjølkekyr, vil dette i praksis bety meir beiting på innmark, mindre grovfôr, auka bruk av kraftfôr, øydelegging av slåtteareal og redusert dyrevelferd.

Bruk med under 30 årskyr er typiske familiebruk. Dei er bærebjelken, ikkje berre i landbruket, men også i heile bygdesamfunnet. I Sogn og Fjordane er desse bruka med og held opp viktige arbeidsplassar som til dømes Nortura i Førde og Tine på Byrkjelo, for å nemne nokon.

Det er desse bruka som held kulturlandskapet ope, gjev handel på nærbutikken og born på grendaskulen. Dersom bøndene på små og mellomstore bruk forsvinn, so forsvinn mykje anna også med dei.

Knekk bærebjelken i landbruket vårt, så rasar resten med.

Vi treng ei styrking av økonomien på desse bruka no. Driftsøkonomien må opp dersom neste generasjon skal drive med mjølk. Kostnadane i næringa er i dag grovt under-estiminerte. Vi ser det heller ikkje forsvarleg å pålegge auka kostnadar i ei alt sårbar næring. Styrkinga må skje på ein slik måte at den ikkje blir volum drivande.

Dersom desse mjølkebruka forsvinn, so forsvinn også grunnlaget for eit landbruk i heile landet.

Skal ein lukkast med å behalde små og mellomstore mjølkebruk, samt eit landbruk i heile landet også i framtida, meina vi at fylgjande må på plass:

* Sikre mjølkeproduksjonen ei betydeleg betre lønnsemd gjennom ein auka mjølkepris, driftsøkonomien må opp på alle mjølkebruk.

* Styrke dei ikkje-volum drivande tilskota som driftstilskot og beitetilskot.

* Sikre at beitekrav vert utforma på ein slik måte at det tek omsyn til dei klima, miljø og produksjonsførutsetningar, moglegheiter og avgrensingar ein har i ulike delar av landet for å kunne oppretthalde mjølkeproduksjon i heile landet..

* Fjerne det datofesta lausdriftkravet å erstatte det med eit krav kunn for nybygg.

* Sikre økonomisk kompensasjon for å tilfredsstille krav om behandlingsbinge i båsfjøs.

* Stønad frå IN bør prioriterast til dei som bygger nytt eller byggjer om utan å auke produksjonen.

* Styrke spesielt dei 16 fyrste årskyrne.