Gir et mer effektivt skogbruk øket CO2-binding?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold lanserte i Nationen nylig Senterpartiets skogplan. Der hevdes det at skogens evne til å binde klimagasser vil forbedres gjennom et mer effektivt skogbruk: større avvirkning, bedre skjøtsel, samt ved å plante og gjødsle mer.

Les også: Mener skogen blir oversett i klimapolitikken

I utgangspunktet kan vi slå fast at trærnes evne til å ta opp CO2 skyldes at karbon bindes og akkumuleres i ny tilvekst. I den aller eldste, urørte skogen, vil netto opptak av klimagasser være nær null. Her tilsvarer årlig tilvekst den årlige, naturlige avgangen

Høyere årlig tilvekst i en skog gir altså høyere CO2-binding. Her er det netto tilvekst som gjelder, det vil si differansen mellom brutto årlig tilvekst og det som tas ut gjennom hogst og naturlig avgang. Vi kan altså også øke skogens årlige karbon binding/akkumulasjon gjennom et redusert hogstuttak.

I en interessant undersøkelse har seniorforsker ved NIBIO, Jogeir N. Stokland, påvist at gammel, fleraldret skog som har stått urørt siden plukkhogstens tid, og aldri vært flatehogd, har samme tilvekst som yngre skog og fortsetter å binde mye karbon minst 50–100 år forbi det som regnes som hogstmoden alder (65-120 år avhengig av bonitet).

Sammenlignet med den eldre skogen, har nyplantede hogstflater og ungskog en lav karbon-binding de første 10-årene, rett og slett fordi den absolutte tilveksten er liten. Dersom vi på kort sikt skal maksimere skogens rolle i klimasammenheng, bør andelen av slik skog være liten og eldre trær med høyere tilvekst være stor. Her har vi kort tid på oss, Paris-målet er avhengig av store netto utslippskutt de kommende 10–20 år.

Annonse

Ut fra en ren økonomisk betraktning vil alder for hogstmodning bestemmes ut fra eierens krav til forrentning av bestandets trekapital. Mye tyder på at dette er for tidlig i forhold til maksimal CO2-binding. I de siste 10 årene har CO2-opptaket i norsk skog minket med cirka 10 millioner tonn.

Antagelig skyldes dette for en stor del at bestand hvor tilveksten fremdeles har vært høy er hogd og erstattet med snauflater. Det gjelder altså spesielt den eldre plukkhogget skogen hvor store deler av dagens avvirkning foregår.

Det riktige tiltaket for å øke skogens CO2-bindingen de nærmeste 10-årene er derfor ikke å hogge mer, men tvert imot, å redusere avvirkningen. Dette vil gi mindre årlig tømmeruttak og dermed mindre økonomisk utbytte for eieren, men dette vil kunne motvirkes dersom det oppnås en bedre pris for de større dimensjonene, med høyere skurandel. Dessverre er det ikke tilfelle i dag.

I diskusjonen omkring lukkede hogster kontra flatehogst, må også øket omsetning i jordbunnen og dermed øket CO2-utslipp på nyhogde snauflater tas med i regnskapet. Her kommer også gjødsling av skog inn. Dette er komplisert og fører for langt å komme inn på her.

Det nye begrepet effektivt skogbruk innbefatter også at det bør plantes mer. Det kan ha noe for seg der igjen-planting etter hogst neglisjeres. Men tilskuddet gis også for å plante tettere generelt. Tettere plantinger vil si over 200 planter per dekar på de midlere bonitetene. Siden sluttbestandet vil være 70–80 trær per dekar, vil dette si at en stor del av trærne, enten går ut naturlig, eller fjernes i gjenvekstpleien og slik ligger og råtner og avgir CO2. Selv om en oppnår en viss økning i volumtilvekst, er det derfor langt fra åpenbart at CO2 bindingen blir positiv ved tettere plantinger.

Til dette kommer også at tette granplantinger gir lite rom for annen vegetasjon. De bidrar til granåkre, og det utskjelte begrepet industriskog med lite livsrom for annet liv. Det harmonerer dårlig med Myhrvolds henvisning til skogsertifiseringsordninger hvor «viktige miljøhensyn tas i skogsdrifta».