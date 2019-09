Så er den lange kommunevalkampen i mål. Iallfall er sjølve konkurransen over, og vi veit no kven som er vinnarane og taparane. Det har blitt handla hest og ordførarkjede sidan natt til tysdag, og mange stader er avtalane om kven som skal styre, klare.

No les vi i avisene om problem innad i eit par valvaker, om listefyllet som fekk sikker plass, om sistemandata som skifta farge seint tysdag kveld, om Noregs yngste ordførar, verdas blidaste senterpartileiar, om lista som sparka førstekandidaten på valdagen, og tre-fire lokale tillitsvalde har nytta høvet til å be diverse partileiarar om å gå.

Snart kjem han eller ho som vil skifte parti fordi dei angrar seg, snart vil det dukke opp ei bortkommen røyst i ei urne på eit mørklagt samfunnshus og endre den politiske situasjonen eit ørlite hakk, og snart kjem nokon i ein eller anna kommune til å inngå eit samarbeid på tvers av alle partifargar, prinsipp og folkeskikk. Og framleis har ingen hugsa på at vi også hadde fylkestingsval på måndag.

Lokalvalkampen har sin eigen dramaturgi med ei spenningskurve som ikkje flatar ut før lysa er sløkte i kommunestyresalen etter budsjettmøtet rett oppunder jul.

Nett no er vi ved eit vendepunkt. På dette stadiet i kommunevalkampen er merksemda endeleg snudd mot dei denne kommunevalkampen eigentleg handlar om. Lokalpolitikarane. Dei lokale eldsjelene. Dei brennande hjarta i ulike fargar, dei som har trassa rokk og fokk og kommentarfelta i sosiale media i vekevis for å overtyde sambygdingane om at nett deira visjonar er dei beste for bygda og kommunen. Dei som trass alt skal bestemme no når valet er tatt.

Dei nasjonale partiprogramma kjem ikkje med nokon fasit på korleis kommunebudsjettet skal gå opp, korleis brøyterekninga skal betalast eller skolestrukturen organiserast.

Eg har sakna desse eldsjelene i denne valkampen. Å sjå ansikta deira og høyre dei litt upolerte røystene deira. Men eg veit at dei har vore der. Eg har sett dei kvar dag på veg til jobb, i ulike partifarga jakker, eg har sett dei i nyheitsstraumen min på Facebook og i lesarbrevspaltene. Likevel har det vore lite plass i media til dei som faktisk har kjempa om plassane som ombodskvinner og ombodsmenn i kommunane sine.

Der har dei drukna i regjeringsstrid om bompengar, i postingar frå folkehelseministrar på skamlaust veljarfrieri og i saker om mødrene og privatøkonomien til partileiarane. Eg trur det er like mykje nasjonale valkampstrategiar som media si skuld.

Før var det å følgje kommunevalkampen kvar fjerde haust litt som å følgje med på tv-sendinga frå den årlege NM-stafetten i langrenn på seinvinteren. Det var rufsete, det var steil konkurranse, det var både smørebom og skrivebom, men det var mest jovialt, triveleg, det var hjartet utanpå drakta og det var trygge handtrykk når alle hadde komme i mål.

Det årlege høgdepunktet for norsk breiddelangrenn byr framleis på rikeleg med jovial stemning før og etter målgang, der generasjonar stiller på startstreken i lag, og ein eller annan utrent, men like fullt sprek ringrev er kalla inn i tolvte time for å gå andre etappe i ein litt for liten treningsdress, slik at bygda skal greie å stille lag i år også.

I årets kommunevalkamp er det som om ei eller anna Therese Johaug har gått alle etappane. Men det gjer ikkje resultatet på stafetten representativt for nivået til idrettslaget hennar.

Lokalpolitikken og NM-stafetten handlar om mykje av det same. Det handlar om dugnadsanda, om laget og det å gjere ein innsats for lokalsamfunnet, for grenda og for naboane. Og på same måte som toppidrett og breiddeidrett ikkje er det same, er heller ikkje rikspolitikk og lokalpolitikk det.

Eg vil tru at dei som seier ja til å stå på den lokale lista til eit parti har dei same grunnhaldningane og dei same verdiane som partiet. Og lokale valprogram speglar partiet sitt valprogram. Men dei nasjonale partiprogramma kjem ikkje med nokon fasit på korleis kommunebudsjettet skal gå opp, korleis brøyterekninga skal betalast eller skolestrukturen organiserast. Dei veit ikkje korleis alle lokalsamfunn i Noreg kan styrast best mogleg, dei gir ikkje nødvendigvis svaret på fastlåsne konfliktar der vi bur.

I denne valkampen har det verka som om det er Trygve Slagsvold Vedum, Sylvi Listhaug eller Jonas Gahr Støre vi kan stemme på. Men verken Trygve, Sylvi eller Jonas blir ordførarar i løpet av dei neste vekene. Ingen av dei skal jobbe for å banke budsjett rundt om i vinterhustrige kommunestyresalar rett oppunder jul. Ingen av dei skal ta stilling til om kontoret til helsesøstera på den eine skolen i kommunen treng oppgradering, eller om det trengst nytt fotgjengarfelt ein annan stad i kommunen. Desse tilsynelatande små, men viktige prioriteringane er det dei lokale politikarane som må gjere.

Og i neste valkamp ønskjer eg meg meir breidde. Eg vil ha litt meir av ho som stiller opp på andreetappen på stafetten for å redde laget sitt, i monitor. Og vite meir om alle dei brennande hjarta som kvar på sin måte bankar for å gjere kvardagen min litt betre. Før eg røyster på dei.