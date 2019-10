Gi mannen en yoghurt!

Det er trist og lite konstruktivt å lese Bondebladet og Nationen for tiden. Er det ingen grenser for «sure oppstøt og verdensmestertanker» fra Dag Fossens innlegg og diverse omtaler. Er magen så i ulage at disse sure oppstøtene stadig kommer, vil jeg anbefale deg en Tine yoghurt morgen og kveld. Det har magen godt av, det er sunt og det smaker godt. Tre positive ting på en gang!!!

Disse negative tanker og etterpåklokskapen fører til en lite konstruktiv debatt og et dårlig samhold blant bønder. Vi som er «opp i åra», som har hatt vår tid som aktive tillitsvalgt og derigjennom muligheten til å forme datidens landbruk, bør vise dagens bønder den respekt at de må få ta diskusjonen og fatte de avgjørelser som trengs!

Det er ingen tvil om at mange melkeprodusenter har bevist tatt en risiko. De har satset, investert mye i bygninger, dyr og melkekvote i en oppgangstid. Jeg tror de fleste melkeprodusentene har hatt et edruelig forhold til denne risikoen! Etter flere meget gode år, tror jeg de aller fleste vil klare seg fint i en nedgangsperiode.

Bønder har alltid hatt en betydelig evne til å snu seg raskt og til ta grep. Jeg har veldig tro på dagens bønder, det være seg alle typer bønder. Nedskalering av melkeproduksjonen er kanskje bare en liten del av de totale endringer som vi ser framfor dagens landbruk!

La oss heie på dagens bønder og ikke sette oss på hver vår høye hest og si at jeg vet best!