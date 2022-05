Gi 16-åringene makt til å påvirke

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Disse er forfattere av innlegget: Margrete Bjørge Katanasho, styreleder, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Isaac Elstad Røssnes, leder, Press – Redd Barna Ungdom, Inga Bejer Engh, barneombud og Birgitte Lange, generalsekretær, Redd Barna

Det er spennende dager for det norske demokratiet. I disse dager skal Stortinget bestemme om 16- og 17- åringene skal få stemmerett ved lokalvalget i 2023. Det vil i så fall utvide demokratiet vårt med 130 tusen unge stemmer. Og avstemmingen kan bli nervepirrende. Slik saken nå står, mangler det bare fem stemmer i salen for at Stortinget skal si ja til dette.

Arbeiderpartiet sier ja. Blir Senterpartiet med?

Som 16-åring kan du dømmes og straffes etter norsk lov, men har ingen mulighet til å være med å bestemme hva du skal straffes etter. Du betaler skatt, men er ikke med på å avgjøre hva skattepengene går til. Som 16-åring har du fullført den obligatoriske samfunnsfagundervisningen på grunnskolen, og har fått demokratiopplæringen alle har rett og plikt til - men likevel kan du ikke delta fullt ut i demokratiet.

De unge skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag. Men ungdom er ikke bare framtida – de er også nåtida. Derfor må de få være med å påvirke hvordan samfunnet de lever i skal se ut.

Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil styrke lokaldemokratiet. I en vanlig norsk kommune bruker 16- og 17-åringene hele lokalmiljøet som skolen, helsetjenestene, kulturtilbudet, kollektivtrafikken, veiene og de frivillige tilbudene. I dag vil du ofte ha flyttet ut av kommunen din når du får mulighet til å stemme ved et lokalvalg for første gang som 18-åring. Skal gode og robuste lokalsamfunn bygges nedenfra, med beslutninger nært folket, må ungdommene få være med på det.

Ser Senterpartiet verdien i å tidlig skape et bredt engasjement i lokalsamfunnene sine?

Befolkningen i Norge eldes – flere og flere stemmeberettigede lever godt voksne liv, mens unge med stemmerett relativt sett blir færre. Flertallet av de stemmeberettigede er langt unna ungdomstiden, og de skal leve relativt kort tid med dagens politiske beslutninger sett opp mot 16- og 17-åringene. Det er et paradoks vi bør ta inn over oss, og ta på alvor. Det er nemlig bare dagens ungdom som vet hvordan det er å være ung i dag, og det er bare de som kan fortelle politikerne hvorvidt samfunnet er godt nok rigget for dem.

Det finnes flere velbrukte motargumenter. Et av de vanligste har vært å påpeke at myndighetsalder er 18 år, og at stemmerettsalder dermed bør følge dette. Men disse to må ikke følge hverandre, og har heller ikke alltid gjort det opp gjennom historien. Det finnes ulike aldersgrenser i lovverket for å kjøre moped og bil, velge tros- og livssyn eller å ta egne skolevalg. Aldersgrensene varierer, og stemmerettsalderen er en rett til medbestemmelse som ikke trenger å vente til man er 18.

Et annet motargument har handlet om modenhet. Heldigvis er det ikke sånn at man må ta en modenhetstest for å stemme ved valg. Da hadde nok flere av oss over stemmerettsalder også mistet vår demokratiske stemmerett. At 16-åringer har fullført grunnutdanning, og dermed har fått sin demokratiske opplæring, burde være et argument for å sette denne kunnskapen ut i livet.

Hvis du ikke lar deg overbevise av argumentene for stemmerett, spør deg i alle fall dette: Har du spesielt gode grunner til å nekte 16-åringer retten? Ville du brukt de samme argumentene mot andre? I et liberalt demokrati som Norge er det å ikke gi noen stemmerett, det som skal forsvares.

I disse dager står Stortinget overfor et historisk valg. De kan stå fast ved dagens stemmerettsalder – eller utvide demokratiet ved å gi 16-åringer stemmerett. Vi håper på det siste – og vi håper på at også Senterpartiet vil si ja.