Gammeldags syn på (vegansk) kosthold og næringsstoffer

Poleszynski, Mysterud og Raa, som er kjent for å i mange år fremmet alternative kostholdsteorier, er nå bekymret over at et vegansk kosthold krever tilskudd av enkelte næringsstoffer.

Vi forstår at dette er ny kunnskap og en ny måte å spise på, noe som, på grunn av vaner og livsstil, ikke alle vil praktisere. Men gamle kostholdsmyter har vi ingen toleranse for.

Realiteten er at alle nordmenn, ikke kun veganere, får næringsstoffer fra kosttilskudd enten direkte, fra tabletter og beriket matvarer, eller indirekte – ved at kyr og andre husdyr får næringsstoffer tilsatt i dyrefôret.

Det virker som om innleggsforfatterne ikke vet at alle norske småbarn må ta tilskudd av vitamin D fra de er fire uker gamle, for å forebygge rakitt, samt at tran, som er tilskudd av vitamin D, har vært brukt i Norge og mange andre land, i generasjoner. Alle nyfødte får en sprøyte med vitamin K.

Gravide anbefales tilskudd av folat, og mange trenger tilskudd av jod, jern, vitamin D samt marine omega 3 fettsyrer. Vitamin D tilsettes i flere ulike meieriprodukter. Nordmenn får jod fra melk fordi mineralet tilsettes i fôret til kyrne. Jern er tilsatt i brunost og prim beregnet for barn, fordi norske barn får for lite jern gjennom kostholdet.

Å få absolutt alle næringsstoffer med kosten har alltid vært, og er fortsatt en utfordring for mange. Å bruke kosttilskudd og berike matvarer for å sikre adekvat inntak av næringsstoffer har i flere tiår vært anbefalt av Verdens helseorganisasjon og norske myndigheter.

Det er derfor en helsefarlig illusjon at inntak av matvarer fra dyreriket vil forebygge næringsmangler. Geografiske og geofysiske forhold, samt moderne matvaner er vanskelig å kompensere for selv med et variert kosthold. Jordsmonnet er fattig på jod mange steder i verden, Europa og Norge inkludert, og hovedkilden til vitamin D er ikke mat men sollys, som det er lite av i Norge i vinterhalvåret.

I dag er det også en del helsepersonell, og ikke bare forkjempere for alternative kosthold, som har større bekymring over behovet for kosttilskudd i vegansk kosthold, enn på de kostholdsfaktorene som virkelig utgjør et problem for folkehelsen. Hadde det vært like stort fokus på helseskadene ved dagens høye inntak av kjøtt og dyrefett, hadde nordmenn sannsynligvis vært mye friskere.

Usunt kosthold tar i dag omtrent like mange norske liv for tidlig som tobakk, og 70 % nordmenn er overvektige. Og det er ikke kosttilskudd veganere har glemt å ta, som er årsaken. Et lavere inntak av kjøtt og meieriprodukter, samt høyere inntak av grønnsaker, frukt, nøtter, kjerner og belgvekster er nettopp det som må til for gi bedre helse, lengre liv og mindre sykdom.

Kronikkforfatterne synes å ha et gammeldags syn på hva som er et sunt kosthold, og overdriver betydningen av næringsstoffer og undervurderer betydningen av helseskadelige komponenter i kostholdet.

Kjøtt øker risiko for flere sykdommer noe man kan lese mer om blant annet i en oppsummering fra The American Journal of Clinical Nutrition i 2016 og kan neppe fremmes som en sunn kilde til næringsstoffer.

Kjøtt er dessuten en dårlig kilde til de næringsstoffene som flest nordmenn har for lavt tiltak av, som jod, omega-3 og vitamin D, og er også en dårligere kilde til B12 enn eksempelvis makrell.