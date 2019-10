Gammalt for deg, nytt for meg

Økonomisk vekst over flere år og økt velstand har ført til at de fleste av oss har god økonomi. God økonomi fører til et stort forbruk. Vi bytter ut det vi eier over en lav sko og vi kjøper nytt når vi føler at det trengs.

Vi har alle ting vi har gått til innkjøp av, men som aldri blir brukt. Vi ender opp med et «bruk-og-kast-samfunn». Det er rart å tenke på at vi ikke skal langt tilbake før man sparte i lengre tid når man skulle kjøpe noe, og det man kjøpte var da solide ting som man tok godt vare på. Gikk det i stykker så prøvde man så godt det lot seg gjøre å reparere det, enten det var et kjøkkenbord eller et par sko.

I dag er ofte ikke kvaliteten så viktig, for trendene endres og vi bytter stadig ut med noe nytt. Med tanke på miljøet og oss selv så bør vi kanskje slå et slag for god kvalitet, gjenbruk, reparasjoner, og arvestykker. For må vi kjøpe en ny julepresang, eller må vi kjøpe nye klær? Trenger vi stadig å ha en ny sykkel?

For min del var lykken like stor som barn når jeg fikk poser med klær av eldre venninner, og gleden over en brukt sykkel var stor - for meg var dette nytt. Kanskje blir vi dårligere til å tenke slik når vi blir eldre?

For å gjøre noe med det «bruk-og kast-samfunnet» vi har så bør vi i større grad bruke ting på nytt, låne når vi kan, og gi bort det vi selv ikke bruker til noen som kan bruke det. Dette kan både være sosialt, billigere, og man får gleden av å glede andre. Vi må heller ikke glemme å ta i bruk de rundt oss til å reparere det vi har før vi velger å kaste det, kanskje kan du lære noe nytt av å reparere noe, eller støtte noen lokale som kan fikse det som fikses kan. Dette er bra for både kloden og poden.

I år skal i alle fall jeg kjøpe minst en presang brukt! For hva er poenget med å kjøpe den ny, når du kan kjøpe den nesten ny av noen andre - for en litt billigere penge?