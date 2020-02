Eg er på deira parti. Det er ikkje veganarane Tanja Kalchenko og Nina Johansen, som sjølvsagt er på pletten med motinnlegg (22/2) når nokon skriv noko positivt om mat frå dyreriket. Dei hevdar at vegandiett er «bredt anerkjent» som fullverdig, og viser til Nordisk ministerråd (!) og Helsedirektoratet. For min del har eg berre moderat tiltru til desse institusjonane.

Essensen denne gongen er at alle treng tilskot i tillegg til maten, også dei med komplett kosthald. Eg er samd i vitamin D, men har elles levd eit sjukdomsfritt liv utan tilskot av noko slag. Raa og co. vert også skulda for å vera «gammaldagse», og for å overdriva betydninga av næringsstoff og undervurdera «helseskadelige komponenter i kostholdet».

Dersom «moderne» tyder å sjå på mat som ei potensiell kjelde til sjukdom, føretrekker eg å vera gammaldags. Maten skal gje oss dei næringsstoffa vi treng for å utvikla vårt fullverdige potensial som menneske, men det er også ei kjelde til glede og livskvalitet. Det verkar som Tetyana Kalchenko og Johansen sitt helseomgrep kun omfattar fråvær av sjukdom.

Eg går ut frå at eit døme på helseskadelege komponentar er meitta feitt. Her er det Kalchenko og Johansen som er gammaldagse. Frankrike har det høgaste inntaket av animalsk feitt og protein i Europa, høgast frekvens av forhøga kolesterol, men minst hjartesjukdom i heile verdsdelen.

Hong Kong har no verdas desidert høgaste kjøtforbruk – og høgast forventa levealder. Fram til 70-åra hadde USA høgare levealder og betre helseindeksar enn Hong Kong. Amerikanarane har i stor grad følgd tilrådinga om mindre meitta feitt og mindre raudt kjøt, medan kosthaldet i Hong Kong har gått motsett veg.

Levealderen er no 5 år høgare der enn i USA. Mange andre land følgjer same mønster. Med aukande levealder kjem det sjølvsagt sjukdomar. Men korrigert for nettopp alder er kreft like hyppig i fattige land (plantekost) som i rike land (mykje animalsk mat). Ein eller annan sjukdom skal vi jo alle døy av til slutt.

India og Bangladesh er med ca. 4 kilo kjøt per år i praksis for veganarar å rekne. Dersom dette kosthaldet er så bra for kroppsbyggarar og maratonløparar skulle vi tru desse landa var representerte på idrettsbanen. Overklassen (kjøtetarane) driv litt med cricket og polo. Elles er det syltynt.