De siste ukene har norsk hestesport, med Norsk Rikstoto i spissen og et PR-byrå i kulissene, sloss med alle krefter mot innføringen av en tapsgrense på 20.000 kroner i måneden.

I en NTB-artikkel 10. oktober hevdes det at forslaget vil rasere norsk hestesport, at konkurser og oppsigelser vil bli konsekvensen og at myndighetene vil miste kontroll fordi spillerne vil flytte til utenlandske spillselskaper. Alle travløp kan bli stengt fra 1. januar dersom tapsgrensen innføres, ifølge Det Norske Travselskap.

Fryktkommunikasjonen fra hestefolket kan også leses på en annen måte. Det de i praksis sier er at sporten ikke er levedyktig uten storspillere og problemspillere som hver spiller bort mer enn 240.000 kroner i året.

Hvis det skulle stemme at hestesporten ikke er levedyktig uten at folk får lov å spille bort så store beløp, så bør den avlives. Høyst sannsynlig er dette imidlertid en grov overdrivelse for å skremme landbruksministeren.

De sier også indirekte at det er bedre at folk spiller seg fra gård og grunn hos Norsk Rikstoto enn hos utenlandske spillselskaper.

Jeg vil tro at de som har mistet gård og grunn og har hundretusenvis av kroner i forbrukslån sliter med andre bekymringer enn hvem som sitter igjen med pengene.

Annonse

Styrene i Norsk Rikstoto, Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskap har foreslått for Landbruksdepartementet at tapsgrensen kun skal gjelde for nye kunder. Grunnen til at de foreslår dette er åpenbart fordi en slik løsning ikke vil ramme inntektene deres. Hvis tiltaket ikke rammer inntektene deres vil det heller ikke beskytte problemspillerne, noe som viser meningsløsheten i forslaget.

Norsk Rikstotos desperate kamp for egne interesser er en glimrende demonstrasjon på at styret og ledelsen ikke har forstått sitt eget hovedformål, nemlig at «Norsk Rikstoto skal formidle totalisatorspill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av spill..».

I likhet med Oljefondet har Klein Group investert i flere internasjonale og lisensierte spillselskaper, inkludert spillutviklere som er underleverandører til Norsk Tipping. Ingen seriøse spillselskaper er tjent med å tjene penger på problemspillere og spilleavhengige, så jeg har derfor engasjert meg i arbeidet for å forebygge spilleproblemer.

I mai i år henvendte jeg meg til ledelsen i Norsk Rikstoto. Mitt forslag var å organisere et samarbeid mellom de to norske spillselskapene og internasjonale aktører for å etablere et felles reservasjonssystem på tvers av spilleselskapene. Et slikt system har gitt gode resultater i Sverige og Danmark. I Norge har ikke engang Norsk Rikstoto greid å bli enig med Norsk Tipping om å koordinere sine egne reservasjonssystemer, slik at en person som reserverer seg hos Norsk Tipping fremdeles kan spille på hester hos Norsk Rikstoto.

Norsk Rikstoto har fremdeles ikke svart. Frykten for å innrømme at dagens system ikke ivaretar hensynet til spilleavhengige er langt større enn frykten for at nye generasjoner av nordmenn rekrutteres inn i et spillmarked uten reell beskyttelse.

Norsk Rikstoto har snudd formålet sitt på hodet. Selskapet beskytter problemspillernes rett til å spille bort alt de eier, og kjemper mot ansvarlighetstiltak som maksgrenser og felles reservasjonsordninger. Det kan man kalle en galopperende dobbeltmoral.