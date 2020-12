Gale påstander om plantekost

Vi følte oss unektelig truffet da analytikerne Inderhaug og Smedshaug i AgriAnalyse problematiserte at "enkelte miljøer" hevder at rike land som Norge bør spise mer plantebasert. De problematiserer kvaliteten på plantebaserte proteiner og hevder at ’(…) særlig tilgangen på nok (og gode nok) proteiner som er krevende’. Ikke bare er dette feil, innlegget er også markedsføring – ikke en analyse.

Først er det viktig å vite hvem Agri Analyse er. Styret har en styreleder fra Norsk Landbruksvirkelag og medlemmer fra blant annet Nortura og TINE. Da er det kanskje ikke rart at deres "faglige" analyse konkluderer med at animalske proteiner, som per nå er hovedproteinkilden til norske forbrukere, bør forbli en hovedkilde.

I følge Agri Analyses egne nettsider ble organisasjonen grunnlagt for å finne argumenter for "Nei til EF (EU)", med alle de negative implikasjonene et slikt medlemskap vil ha for eierskap til egne fiskeressurser og økt konkurranse for norsk landbruk. Det er derfor nærliggende å anta at de også her bestemmer seg for hva som er "riktig" først, for så, i dette tilfellet, å finne (på) argumenter siden.

Dette blir spesielt tydelig når analytikerne, for å illustrere det animalskes proteinet overlegenhet, velger å trekker frem at en må spise 1,6 kg aspargesbønner (sic!) for å få i seg like mye protein som 84g kyllingfilet gir. En slik sammenlikning er naturligvis absurd.

Det finnes langt bedre plantebaserte proteinkilder, som soyabønner (36g protein/100g), røde linser (27g), peanøtter (25g), pistasjnøtter og mandel (21g), kikerter (19g). Ergo er det ikke riktig som AgriAnalyse hevder at «Ved omlegging til et mer plantebasert kosthold, er det særlig tilgangen på nok (og gode nok) proteiner som er krevende»

Det er forlengst anerkjent av både verdens største organisasjon for ernæringsfysiologer og Nordisk Ministerråd at et fullverdig vegansk kosthold, altså kosthold helt uten animalske produkter, kan sikre tilstrekkelig inntak av både protein og aminosyrer så lenge kaloribehovet er dekket. Et slikt kosthold kan baseres på helt vanlige nordiske råvarer som erter, bønner, grønnsaker, frukt, fullkorn, poteter, kål, andre grønnsaker, nøtter og frukt.

Ifølge Helsedirektoratet spiser 50 prosent av Norges befolkning helseskadelig mye rødt kjøtt, og kun 15 prosent spiser tilstrekkelig med frukt og grønnsaker. Når vi i tillegg vet at 80 prosent av Norges befolkning spiser helseskadelig mye mettet fett, og at hovedkildene til dette er meieriprodukter og rødt kjøtt, er det svært betenkelig av Agri Analyse å anbefale at dette konsumet fortsetter.

Det er også veldig betenkelig at et analysefirma som styres av representanter fra en gitt næring anbefaler at vi fortsetter å konsumere produktene næringen deres produserer. At dette omtales som "Faglig snakka" er omtrent like misvisende som å omtale Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt, Meieriprodukter, Frukt og Grønt som noe annet enn reklamebyråer. Innlegget til Agri Analyse er ikke "Faglig snakka" – det er produktplassering.