Fyldig bouquet med preg av fjøs

Om vinteren kunne det vere vanskeleg å få start på doningen om han sto ute i kulden. Derfor fann onkelen min på å ha den parkert i gjødselkjellaren. Der var det lunt og godt.

I gjødsel som i vin pågår det nemleg gjæring som utviklar varme. Her var det reine varmestova, og traktoren var alltid startvillig og klar når du vrei om nøkkelen.

Men det å ha ein gjødselkjellar som parkeringshus, det kunne ha sine sider. Dette var ein fjøs av den gamle sorten med både vått og tørt i same lukene. På begge sidene under lukene var det rasfarlege veggar av møkk, og mellom dei sto traktoren i flytande væske til halvveges opp på hjula. Som du sikkert kan forstå så hadde rommet ein relativt fyldig bouquet og livlig aroma. Slik sett fungerte den litt utradisjonelle parkeringa også utmerka som tjuverisikring. Eg skulle gjerne sjå den tjuven som hadde drista seg inn der.

For min del så såg eg det som rett og rimelig at eg, etter ein lang dag på traktorsetet, også kunne bruke traktoren når kjæresten skulle besøkast seinare på kvelden. Ho budde ei halv mil unna, derfor var det godt å ha motorisert transport sjølv om 15 år strengt tatt var litt vel ungt for denslags. Og då snakker eg om traktorkøyring.

Annonse

I høge støvlar, men ellers i fiffen, kom eg meg som regel velberga opp på traktoren og fekk starta opp. Aftershave kunne eg kanskje ha spart meg, men kva gjer ein ikkje for damene.

Dei første par hundre meterane gjaldt det å ta det litt forsiktig til hjula hadde skvetta av seg det verste, men så var det rett opp i maksfart på 30 km/t. Kanskje tralla eg ein sang der eg sat. I dag hadde eg vel stemt i med ein variant av Plumbo: «Det er møkkamann som er ute, på leit etter kjæresten sin».

Eg husker gnistrande månelyse og forventningsfulle kveldar på traktorsetet med glede, sjølv om det nok kunne bli litt kaldt dei 15 minutta det tok før eg kunne parkere ein brunspetta -, for ikkje å seie ein brunskvetta Massy Ferguson på tunet til den utkåra.

Støvlane let eg respektfullt stå igjen ute. Like fullt blei huset fylt med ei umiskjenneleg duft av vellagra kumøkk med hint av Aqua Velva.

Apropos passande sanger: «Love is in the air» sang Tom Jones nokre år seinare. Men det var vel ikkje akkurat slike feromoner han sikta til.

Likevel var eg alltid velkomen, og «svigermor» bydde rett som det var på kveldsmat. Ho visste pussig nok alltid når eg var der. Mødre har nase for slikt.