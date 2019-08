Fy skam deg!

Jeg har som alle andre samvittighetsfulle mennesker alltid skammet meg, og husker bl.a. at jeg skammet meg i 6.–7. klasse på barneskolen da vi ble veid og målt. Jeg var høy og tynn og gjemte vekk lappen fra helsesøster med høyde og vekt.

Hvor mye veier du, raljerte klassekameratene? Det ville jeg ikke fortelle dem. Jeg skammet meg. Min skam-liste er langsom et vondt år. Jeg skammet meg over dårlige karakterer på skolen, over at jeg hadde krøllet hår når alle skulle ha «Beatles-sveis», over at moren min het Evelyn, over at vi bodde i høyblokk.

Skam er ikke noe nytt i menneskets historie, og én som virkelig visste å sette folk på plass var pave Gregorius på 500-tallet, som etter å ha sett hvordan folk syndet fikk nok, og etablerte de syv dødssyndene!

Nå er vi der igjen med de nye «dødssyndene»; Fly-skam, kjøtt-skam, bensinbil-skam, homse-skam, mobilbruk-skam, trener for lite–skam, trener for mye–skam, tjukk-skam, tynn-skam, sykdom-skam, skam fordi vi kjøper billige «Kina-varer» og alle andre skamfølelser vi påfører oss selv og hverandre.

Vi skammer oss fordi vi har det for godt, og vi skammer hvis vi ikke har det godt nok.

Noe så tullete.

Historisk sett har aldri vi mennesker hatt mindre å skamme oss over, så hva er da problemet?

Jeg tenker at problemet er vi i vår iver etter å leve et mest mulig «perfekt» liv og en liten porsjon dårlig samvittighet fort lar oss vippe av pinnen.

Med en gang en kollega, venn eller nabo begynner å trene, spise mindre kjøtt eller sykle til jobben, så kommer tankene og skammen. Kanskje jeg burde spist litt mindre kjøtt, eller ikke bestilt den flyreisen?

Jeg har lært mye av en kollega av meg. I min iver etter å fremstå som politisk korrekt, utbasunerte jeg i lunsjen at nå skulle jeg kutte ut kjøtt! For noe tull påpekte min kollega – «det kommer du aldri til å klare. Vi klarer oss ikke uten kjøtt.» Dette ble en prinsippsak for meg, så kjøttpålegget ble kastet i søpla. Det gikk ikke lange tid før jeg begynte å smugspise kjøttpålegg når kollegaen min ikke var tilstede, og nå er jeg tilbake på «normalt» kjøttforbruk!

Min kollega fikk rett – jeg led av kjøttskam, men sprakk etter noen uker.

Min moral er som følger; stol på deg selv, og tenk deg om to ganger før du kommenterer andres og dine vaner og uvaner, men for all del – ikke skam deg. Og følg din samvittighet – den er vanligvis en god rettesnor.

Vi har i grunnen mye å være stolt over, selv om vi alltid kan bli bedre. Vi kan alltid bli bedre, til å skamme oss mindre!