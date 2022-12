Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

"Tenk om me misser forhandlingsretten" og "misser me forhandlingsretten er det kroken på døra."

Men kven er det eigentleg som har tent på dette avtaleinstituttet? Er det jordbruket, staten eller matvareindustrien og daglegvarekjedene?

Avtaleverket for jordbruket har til formål å regulere tiltak som er egna til å fremme fastlagde mål for jordbruket, lyder det i Hovedavtalen for jordbruket.

Men kva mål har eigentleg Stortinget for jordbruket? Finst det både formelle og uformelle målsetjingar? Det formelle når ein skal snakke fint om jordbruket, og det uformelle som ein styrer etter?

Mål om matvaretryggleik, mål om landbruk over heile landet, mål om bærekraft og mål om verdiskaping, har vi høyrt om i tiår etter tiår. Det er no 12 år sidan Riksrevisoren advarte Stortinget om at resultatet av utviklinga gjekk motsett veg, utan at dette på nokon måte har forandra dei politiske verkemidla.

Det uformelle styringsverktøyet, som alle avtalane har lagt opp til, synest å vere oppretthalding av produksjonen på færrast mogleg bruk.

Er det ikkje på tide å revidere avtalesystemet? Er ​​​​​​samfunnet og jordbruket tente med at dette berre skal fortsetje?

Korleis kan vi gjere alvor av utsagnet om at jordbrukspolitikken ikkje er til for bøndene, men for samfunnet. Ein ny revisjon må bidra til å involvere fleire grupper i samfunnet til å ta eigarskap og ansvar for å styre politikken i riktig retning.

Dette vil kreva auka medverknad, forankring og kunnskap, både i befolkningen og mellom politikarane.

For jordbruket bli det viktig å løfte dilemmaet faglaga har i dobbeltrolla som interesseorganisasjon/lobbyist og ansvaret for å implentere framforhandla avtale blant medlemmene sine (uansett brot eller ikkje).

Går det an å sjå for seg at staten sjølv tek ansvar for å iverksetje framforhandla resultat?

Thomas Christian Wyller (statsvitar og professor) skreiv dette for 50 år sidan: "Foreningene formidler impulser og krav nedenfra, ja vel, men blir i stigende utstreknint også brukt som kanal ovenfra. De har vokst så intimt inn i statsapparatet at det ofte er vanskelig å se når en privat sammenslutning glir over i et statsorgan. De inngår avtaler med myndighetene, som binder dem til et lojalitetsforhold og forplikter dem til å sette avtalen i verk overfor sine medlemmer." Situasjonen er dessverre prikk lik i dag.

Det ligg eit enormt potensial for vidare avvikling av jordbruket. Melkebruk legg om til ammekyr på vegen ut. 32 prosent av bruka i landet har ikkje positiv næringsinntekt, nokon går i minus. Klarer jordbruket sjølv, saman med Stortinget, å endre dette?

Eit einstemmig Landsmøte i NBS (2022) ber Stortinget om å påleggje Landbruks- og Matdepartementet å greie ut korleis kollektive mål kan gjerast målbare. Desse måla er matvaretryggleik (50 prosent sjølvforsyning), landbruk over heile landet, verdiskaping, bærekraft og jamnstilling sosialt og økonomisk, med andre grupper i samfunnet.

På den måten kan Stortinget kontrollere om avtalane bidreg til måloppnåing.

Me må kunne vurdere avtalesystemet ut frå kva det gir av resultat, ikkje om det har hederlege motiv/målsetjingar. Målsetjingar utan verktøy og problemforståing løyser ingen ting.