Fullt mulig å oppløse Viken

Senterpartiet går til valg på å skrote Viken. Det har skapt debatt. Det underlige er at motargumentene ikke handler om hvor fortreffelig og viktig Viken vil være for innbyggerne.

Nei, motargumentene er at det blir for dyrt å snu nå. Vi sier at det aldri er for sent å snu, og ikke nok med det: det vil koste oss mer å fullføre Viken enn å snu i tide!

Britt Gulbrandsen fra KrF sier i Nationen at «nå er vedtakene gjort, og vi i KrF forholder oss til det». Tilsynelatende ingen iver for Viken der altså. Det var imidlertid KrFs stemmer på Stortinget som ga flertall til denne tvangssammenslåingen. Viken ble aldri utredet. Kartet ble tegnet av noen få representanter på Stortinget. Viken ble tvangssammenslått mot ønsket til de tre fylkeskommunene og kommunene. Folket ble aldri spurt.

Prosessen har startet opp uten at vi vet hvilke oppgaver som skal løses eller hvor mye prosessen vil koste totalt. Så langt har vi brukt omtrent 250 millioner kroner, i tillegg til all arbeidstid og ressurser de ansatte i fylket har brukt på det. Mye tid og penger er brukt på utredninger og prosesskostnader. Men fylket er ennå ikke formelt opprettet.

Nå får vi høre at det vil bli altfor dyrt å snu. Men erfaringene fra andre fusjonsprosesser viser at de største kostnadene påløper når ansatte skal flyttes og har med seg eventuelle garantier. Det som virkelig er dyrt er når det skal bygges ny eiendom og gammel avhendes.

Nye felles IT-systemer er også kostbart. Men ifølge professor i ledelse Tom Karp og professor i organisasjon og ledelse Morten Øgård er de største utgiftene i slike reformer de indirekte utgiftene. Det vil si all tid og kapasitet som organisasjonen bruker innover på seg selv, i stedet for å gjøre sine egentlige oppgaver.

Status i Viken er at noen få funksjoner, blant annet ledelsesstab, er flyttet. Men de aller fleste ansatte i administrasjonen i Viken flytter først når hovedkvarteret i Sandvika står ferdig. Noe IT-utstyr og systemer er innkjøpt, men mye av det kan benyttes i de tre fylkene uansett. Og kanskje det viktigste: spaden er fortsatt ikke satt i jorda for å bygge nytt hovedkvarter til 1 milliard i Sandvika. Vi har ikke solgt fylkeshusene i Drammen eller Akershus eller inngått lange leieavtaler som det ville kostet mye å komme ut av.

Det er med andre ord ikke for sent å snu, og de største endringene ligger fortsatt foran oss. Hvis Senterpartiet får en hånd på rattet i Viken etter valget vil vi så langt som mulig stanse disse prosessene, slik at det blir enklere og billigere å oppløse Viken i 2021, når Stortinget kan stemme over det.

Men det aller viktigste for Senterpartiet er at Viken på sikt ville bli sentraliserende og basert på stordrift som vi mener vil gi mindre folkestyre og dårligere tjenester. Makt og ressurser ville følge tyngdekraften inn mot Oslo. På sikt gir det oss et samfunn vi ikke ønsker oss i Senterpartiet.