Frps fullstendige svikt i ulvesaken

«Senterpartiet bløffer i ulvesaken» skrev en rekke sentrale Frp-politikere i Nationen 15. januar.

De mente Senterpartiet driver «smålig populisme», og at vi må stå sammen med Fremskrittspartiet for en ansvarlig forvaltning av ulvestammen. De krevde en lovendring for å hindre Høyre og Venstre i å argumentere for manglende hjemmel for å skyte mer ulv.

For bare tre dager siden kunne vi lese på TV2.no at Frp ville fremme forslag om å ta ut minst to ulveflokker.

«Både Mangen og Hobøl-flokken må tas ut. Det etablerer seg et nytt revir i Akershus nå, så grunnlaget for uttak av ulv er absolutt til stede,» sa Frps Morten Ørsal Johansen.

Annonse

Jeg skulle gjerne ønsket Fremskrittspartiet hjertelig velkommen i kampen for å følge opp Stortingets rovviltforlik og skyte flere ulv. Men det er ikke Senterpartiet det står på.

For i går hadde Frp mulighet til å følge opp egne lovnader, og fremme forslag i stortinget om både skyting av ulv og lovfesting av bestandsmål. Det gjorde de ikke.

I stedet fremmet Senterpartiet de to forslagene som var varslet fra Ørsal Johansen og co, og Fremskrittspartiet stemte i mot.

Verken forslag om at «Stortinget ber regjeringen umiddelbart følge opp rovviltnemdenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i Mangen- og Hobølreviret slik at fellingen kan skje i inneværende lisensfellingsperiode» eller «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovfesting av Stortingets gjeldende bestandsmål for gaupe, jerv, bjørn og ulv» oppnådde flertall.

Frp hadde sjansen til å stå sammen med Senterpartiet i går, og det hadde vært fantastiske nyheter for ulvesaken om så hadde skjedd.

I stedet viser det seg nok en gang at vern av rovdyrminister Ola Elvestuen fra Venstre er viktigere for Fremskrittspartiet enn en ansvarlig rovdyrpolitikk.

Inntil videre får ulven fortsatt herje fritt i og utenforulvesona med Fremskrittspartiet i regjering, og vi kan bare stålsette oss for nok en ulvesommer i 2019.