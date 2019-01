Frps bomskudd i ulvepolitikken

Under mottoet «angrep er det beste forsvar» prøver Frp-lederne å skape inntrykk av at Senterpartiet har sagt «nei» til Frp’s forslag om innstramninger i rovviltpolitikken. Dette er, for å si det forsiktig, et svært alternativt verdensbilde.

For sannheten er at Frp ikke har satt fram noe forslag om innstramninger i rovviltpolitikken. Det foreligger ingen forslag fra den regjeringen som Frp deltar i, det foreligger ingen representantforsalg fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om rovviltpolitikken og heller ikke fra enkeltrepresentanter i Frp-gruppa.

Hvis det nå er slik at det hersker usikkerhet og misforståelser om dette i Fremskrittspartiets partiapparat, vil jeg anbefale at det umiddelbart blir ryddet opp i saken.

Det er lett å gå inn på Stortingets nettsted og sjekke de sakene som ligger til behandling. Den som gjør det, vil raskt kunne konstatere at det er musestille fra Frp i rovviltpolitikken.

Selv om det nok er noen i Frp som syns det er smertefullt at Frp i regjering har solgt rovviltpolitikken til Venstre og Ola Elvestuen, er det kun fra enkeltrepresentanter på Stortinget og lokalpolitikere det buldres mot en feilslått ulveforvaltning. Men skal Stortinget kunne treffe vedtak om ulvepolitikken må det bli satt fram et forslag.

La meg derfor presentere fakta:

1) Frp-statsråd Bård Hoksrud var med på å fronte vedtaket om å nekte uttak av ulv i Mangen- og Hobølreviret 17. desember. Hele pressekonferansen kan ses her. Frp har altså ikke bare akseptert Elvestuens jaktnekt i Mangen og Hobøl, de har aktivt gått ut og frontet vedtaket.

2) Det er for lengst klarlagt at naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen ikke er til hinder for ulvejakt i både Slettås, Mangen og Hobøl. Det vi imidlertid har, er en klima- og miljøminister som nekter å støtte rovviltnemdenes vedtak når de følger opp Stortingets bestandsmål. Det er ingen som har tvunget Frp til å sitte i regjering med Venstre, det er noe Frp selv har valgt. Så langt er det ingenting som tyder på at Frp prøver å korrigere Elvestuen.

3) Senterpartiet er for alle forslag som gjør det lettere å nå Stortingets bestandsmål for ulv. Hvis Frp setter fram et slikt forslag (noe som altså ikke har skjedd til nå), så vil Senterpartiet selvfølgelig stemme for det. Men vi har ennå ikke sett snurten av denne typen forslag.

Senterpartiet har gang på gang etterlyst handlekraft fra Fremskrittspartiet i rovviltpolitikken. Til nå har vi bare opplevd skuffelser. Frp og Høyre har helt siden valget i 2013 hatt muligheten til å skape flertall for endringer i rovviltpolitikken.

Sammen med Senterpartiet kunne Frp og Høyre gjort det mulig å gjennomføre en ulvejakt i både Slettås-reviret OG Mangen- og Hobølrevirene denne vinteren. Sammen med Sp kunne Frp har endret politikken når det gjelder bjørn, jerv og kongeørn. Vi kunne ha samarbeidet om en ny rovviltpolitikk. Men Frp har valgt Venstre som sin regjeringspartner. Og står så langt last og brast med Ola Elvestuen.