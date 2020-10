Frps Frank Sve mener i et debattinnlegg i Nationen at både Ap og Sp i Møre og Romsdal vil fjerne kua på ti år. Dette på bakgrunn av at undertegna fremma et forslag for å presisere et klimamål i fylkesutvalget.

Dette er selvsagt feil, noe som vises med all mulig tydelighet da Ap og Sp, i samme sak (!), fikk vedtatt følgende: «Fylkestinget legger til grunn at landbruket i Møre og Romsdal fortsatt skal opprettholde variert matproduksjon basert på lokale fôr-ressurser.»

Sve bør ta ansvar for egen politikk framfor slike forsøk på å sverte politiske motstandere. I sju år har Høyre og Frp hatt makta i Norge, og i sju år har det blitt både færre bønder og mindre dyrka areal i Møre og Romsdal. Eller for å spissformulere som Sve: Frp vil fjerne bonden i Møre og Romsdal.

Neste år står velgerne overfor et verdivalg. Vil du ha mer sentralisering, privatisering og salg av Norge med Høyre og Frp - eller vil du ha satsing på gode skoler, en trygg eldreomsorg og arbeidsplasser i hele Norge med Ap og Sp?