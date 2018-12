Frp utvikler jordbruket

«Frp raserer jordbruket», er den hardtslående tittelen på Sps Geir Pollestad sitt innlegg i Nationen 12. desember. Pollestad fortsetter med å påstå at matproduksjonen sentraliseres, bondens inntekter stuper (ikke «faller litt i 2017", nei "stuper») og gjelda øker.

Jeg vil be Pollestad om at han framlegger dokumentasjon på at matproduksjonen sentraliseres, neste gang han bruker Sps favoritt-ord. I tidligere debatter er kyllingproduksjonen det eneste eksemplet han har kommet opp med. For det første: Det er riktig at kyllingproduksjonen i større grad konsentreres i nærheten av slakterianleggene. Den utviklingen startet for lenge siden, og ble forsterket av at mottaksplikten ble avviklet i 2007, da Sp hadde landbruksministeren.

For det andre: Hvis kylling er problemet, da er politikken for geografisk produksjonsfordeling til fordel for distriktene, og høyt totalt produksjonsvolum, en stor suksess.

Og den er langt på vei det. Og jeg vil våge en påstand: Ingen norsk regjering har de siste 30 årene gjort mer for å forsterke kanaliseringspolitikken enn Solberg-regjeringen de siste tre årene. Med Frp i Landbruks- og matdepartementet, Pollestad. Innrøm at det svir litt.

De siste tre årene har det vært brukt så sterke virkemidler til fordel for grasområdene og Vestlandet at jordbruksorganisasjonene har kjempet mot det. For eksempel å la være å subsidiere grasproduksjon i kornområdene. Når vi ikke ønsker ytterligere overgang fra korn til gras, kan vi ikke subsidiere slik overgang. Statistikken viser at grasarealet økte med 100.000 dekar i kornområdene under den rød-grønne regjeringen, og har så langt under denne regjeringen blir redusert med 12.000 dekar.

Etter at grasarealet ble kraftig redusert på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge under de rødgrønne, har trenden stoppet og snudd under denne regjeringen. Bondelagets seniorrådgiver Anders Huus skrev i Bondebladet 6. desember en fagartikkel under tittelen «Ingen anti-kanalisering for kjøttfe». Og han har helt rett. Når melkekvoter flytter seg, er det en tendens til at sterke produksjonsmiljøer styrker seg. Men det skjer uavhengig av sentralitet.

Det er riktig at gjelda øker, men det gjør også egenkapitalen, slik at gjeldsgraden er rimelig stabil. Det forhindrer selvsagt ikke at gjelda er belastende for dem som nylig har investert, og står i en situasjon der prisene på produktene de produserer faller, fordi etterspørselen faller. Det følger blant annet av tunge forbrukertrender. Det er jordbrukets største problem, sett bort fra ekstremværet.

Etterspørselen etter varer fra det grasbaserte husdyrholdet går ned. Det har vi tatt inn over oss, og fører en politikk som prioriterer sektorer hvor det er markedsmuligheter.

Vi har gått fra en situasjon hvor Sps mantra om at matproduksjonen skulle øke med en prosent i året, til en situasjon hvor markedet blir mindre for sentrale produksjoner. Det er et alvorlig problem både for inntektsutviklingen og distriktsjordbruket. Ikke at norsk landbrukspolitikk er gjennomliberalisert, som Pollestad hevder. Si det til en bonde i et hvilket som helst annet land. Tror Pollestad at svikten i etterspørsel etter husdyrprodukter ikke ville ha kommet hvis han var landbruksminister?

I den situasjonen er det avgjørende å føre en balansert inntektspolitikk, gjenfinne markedsbalansen, og fortsette utviklingen av et konkurransedyktig jordbruk over hele landet. Bedre konkurransekraft er avgjørende for at norske forbrukere skal velge de fantastisk gode norske produktene, slik at ikke ytterligere økt import skal fortrenge norsk matproduksjon.