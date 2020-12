Frp prioriterer kirkebyggene

Nationen har helt rett når avisen på lederplass sier at kirkebyggene er en viktig del av vår historie, kulturarv og identitet. Det haster for mange av kirkene med å komme i gang med forebygging og restaurering.

Byggene representerer den kristne kulturarven som er innvevd i historien, litteraturen, kunsten og filosofien. Bevissthet om vår kulturarv stimulerer til allsidig dannelse og gir rom for refleksjon om viktige spørsmål. Historisk stiller kristendommen i en særklasse i Norge. Da må vi også ta vare på de synlige symbolene for kristendommen, som ofte er kirkebyggene. Manglende sikring av disse kan føre til at uerstattelige kulturverdier går tapt.

Fremskrittspartiet er ærlige på at vi vil redusere støtten til trossamfunn, da vi mener religion og tro skal være en privatsak. Men, vi mener at støtten til kulturhistoriske kirkebygg skal økes. Det var derfor jeg og Frp foreslo å øremerke vedlikehold av kirker med 20 millioner kroner. Det fikk vi dessverre ikke gehør for i forhandlingene.

Vi har 160 middelalderkirker i stein i Norge. Kirkelige og antikvariske miljøer har pekt på at de er særlig utsatt. Frp mener vi må prioritere vedlikehold av disse kirkene, og vi har tatt til orde for at hvis trosstøtte reduseres, kan flere av pengene øremerkes nettopp til vedlikehold og sikring av uerstattelige kulturminner.

Kirkebyggene er en del av vår felles historie. Våre forfedre ble døpt, konfirmert, gift i og gravlagt fra kirkene. I mange bygder er kirken det eneste virkelige praktbygg som står igjen fra tidligere tider. Vi kan ikke la dem forfalle og bli borte.