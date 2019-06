FrP ønsker fritt røntgenvalg

Staten bør kjøpe røntgentjenester hos private, sånn at det ikke bare er rike personer som kan kjøpe seg ut av køen.

Minst 800 personer står nå i kø for å få tatt nødvendige røntgenbilder som CT eller MR ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Samtidig reklamerer private aktører som Aleris og Volvat med kort ventetid. Enkelte steder kan man få time på dagen.

Fremskrittspartiet vil denne køen til livs, og krever derfor at det innføres fritt røntgenvalg. I den nye regjeringserklæringen har FrP fått gjennomslag for å utvide fritt behandlingsvalg til nye områder, samt øke bruken av private spesialister. Fritt røntgenvalg er et ypperlig sted å starte.

FrP ser ikke at noen tjener på dagens ordning. Røntgenkøen er både kostbar for samfunnet og belastende for den enkelte pasient. Alle pasienter må kunne velge hvor de vil få tatt avanserte røntgenbilder som MR og CT, og det offentlige skal selvsagt betale. Samfunnet har ikke råd til å la folk gå sykemeldte i månedsvis i påvente av nødvendig behandling.

Det er bedre for alle parter å utnytte ledig kapasitet. De som mener at staten ikke skal kjøpe ledig kapasitet hos private aktører, men heller vil at innbyggerne skal stå i lange behandlingskøer, setter ideologi foran gode løsninger.