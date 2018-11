Frp, Høyre og Ropstad nedprioriterer maten

Flere som er glade i næringa, er bekymret for at jordbruket og mattryggheten forhandles vekk i en eventuell regjeringsforhandling med Ropstad og de markedsliberalistiske høyrepartiene.

Bekymringen er igjen stadfestet etter det som skulle være testen med statsbudsjettet. Tryggheten for maten bør tvert imot forsterkes med at vi får eget lager for grasfrø. Slik kan vi komme i gang igjen med arbeidet med å sikre nok mat om våren, også etter en krisesommer som denne.

Beredskapslagre for såkorn og matkorn må sikres og finansieres i 2019. Arbeiderpartiet har allerede satt av penger til dette viktige arbeidet, men Frp, Høyre og Ropstad nedprioriterer beredskapen selv om Stortinget har vedtatt at den skal styrkes. Vi kommer til å stå på for at den forbedres så raskt som mulig.

Arbeiderpartiet er enig med de tydelige beskjedene fra folk som er glade i norsk mat og jordbruk om at det trengs friske midler til Mattilsynet for å forhindre at vi får en lengre eller varig svekkelse for plante- og dyrehelsa etter den store fôrimporten i forbindelse med tørkekrisa.

Friske planter og dyr er en av store kvalitetene med den norske matproduksjonen. I sommer er det fare for at vi har fått smitte til Norge som kan gi plante- og dyresykdommer på grunn av dårlig kontrollert fôrimport. Også dette er hoppet over i statsbudsjettet. Et hederlig unntak i et magert budsjett er støtte til veterinærdekning.

Både såkorn, nok frø til våren og forsterking av en av norsk jordbruks største kvaliteter, lite smitte, er nedprioritert nå. Det ser dessverre ut som Ropstad og Frp hopper over ettervirkningene og lærdommene fra den verste tørkesommeren på over 100 år: De uforutsigbare klimaendringene vil kunne skape utfordringer for maten vår de kommende årene.

Dette er viktige spørsmål for vår alles trygghet og helse, og det haster med å komme i gang med å forsterke jordbruket i møte med store nedbørsmengder, flom og mulige tørkeperioder. I denne sikkerhets – og beredskapssaken bør folk kunne forvente at det blir tverrpolitisk samling.

De konkrete punktene i Arbeiderpartiets forslag om en plan for klimatilpasning av jordbruket, som sikrer trygg matproduksjon på norske naturressurser, bør derfor bli enstemmig vedtatt når saken skal behandles i Stortinget.