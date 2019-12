Senterpartiet har full tillit til lokalpolitikere, og vi får derfor også tydelige tilbakemeldinger når tilskuddet til frivillighetssentraler blir lagt om: å endre fra fordeling per kommune til fordeling per innbygger gjør at steder med færre innbyggere får langt trangere kår enn de har hatt. De frykter for framtida si!

Tage Pettersen, stortingsrepresentant Østfold Høyre, svarer oss i Nationen 28. november om endra tilskudd til frivillighetssentraler. Dessverre er det en avsporing å få dette til å handle om tillit.

For statsbudsjettet i 2019, ble det foreslått tilsvarende endring for veterinærtilskudd. Dette ble svart med ramaskrik og protest: Hvorfor skal folkerike strøk ha bedre økonomi for veterinærtilbudet enn der det bor mindre mennesker? Dette innså heldigvis regjeringen også at var en dårlig idé, og det ble stoppet.

I år får vi nøyaktig samme problemstilling for frivilligsentralene: Hvorfor skal folkerike strøk ha bedre økonomi for frivilligsentralene enn der det bor mindre mennesker?

Vi er forkjempere av lokalt selvstyre, men det må også være økonomiske forutsetninger på plass. Rammene for det styrer Stortinget, og nå med flertall hos Høyre, Frp, KrF og Venstre. Derfor er det vanskelig å skjønne hvorfor disse partiene ønsker å sette tillit og frivilligsentraler opp mot hverandre.

Å legge tilskudd til frivilligsentraler på kommuneramma og fordele etter antall innbyggere er nettopp en bevisst prioritering av folkerike og sentrale strøk på bekostning av frivilligheten i distriktene.

Folkevalgte i kommunene gjør i disse dager alt de kan for å få endene til å møtes, men kjærkomne midler til frivilligsentraler må de nå lete fram imellom alle andre prioriteringer som skole og eldreomsorg.

Prioritering av frivilligsentraler og ansvarliggjøring av det opplever vi gir flere velgere en grunn til å stemme på andre partier enn regjeringspartiene.