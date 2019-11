Frivilligheten bør ikke styres fra Oslo

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand har lite tillit til norske lokalpolitikere når de skriver at frivillighetssentralen på mindre steder vil lide når kommunene selv skal styre ressursene.

De hevder i et innlegg at regjeringen sentraliserer midlene til frivilligheten. Det er ikke riktig. Høyre har i hele sin regjeringsperiode omfavnet og styrket det lokale selvstyret. Endringen som nå vekker bekymring hos enkelte, er at pengestøtten ikke lenger skal komme direkte fra staten. I

stedet skal pengene overføres til kommunene som selv skal bestemme hvordan pengene skal brukes.

Annonse

Høyre mener at lokale folkevalgte rundt om i landets kommuner vet best hvordan de skal legge til rette for frivillighet. En frivilligsentral i Vesterålen bør styres fra Vesterålen, ikke fra Oslo.

Dette vil legge til rette for reelle lokalpolitiske prioriteringer, og sette alle kommuner i stand til å selv prioritere frivilligheten på best mulig måte.

De siste årene har støtten til frivillighetssentralene økt med 50 prosent fra da Senterpartiet satt i regjering. I 2019 er støtten rekordhøy med 187 millioner kroner. Også for 2020 blir det økning i støtten.

Nå blir det opp til lokale folkevalgte å se verdien av frivillighetssentralene og sørge for god støtte i årene fremover. Hvis de ikke prioriterer frivilligheten, vil de bli holdt ansvarlige ved neste valg.

I kommunene det i dag ikke finnes frivilligsentraler, er det likevel mye frivillig arbeid. Med dagens modell får ikke disse støtte fra staten. Med den nye modellen får alle kommuner ta del i støtten